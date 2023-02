Rapallo, porto distrutto nel 2018: assicurazione chiede oltre 28 milioni di risarcimento

Rapallo. L’onda lunga della mareggiata che la notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 ha distrutto il porto Riva di Rapallo, si abbatte dopo oltre quattro anno come un maremoto: la AIG Europe S.a., una delle assicurazioni che ha risarcito i clienti, armatori di yacht andati distrutti, si è rivolta al tribunale di Genova per ottenere a sua volta un rimborso equivalente a oltre 28 milioni, per l’esattezza 28.728.829,18 euro.

Ad essere citati per il risarcimento, come riporta Levante News, sarebbero il “Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in persona del ministro pro tempore; Il Comune di Rapallo in persona del sindaco pro tempore; la Porto Turistico di Rapallo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore; lo Studio ELB Ingegneri Associati in persona dei suoi soci amministratori; l’Ing. Ernesto La Barbera e l’Ing. Alessandro Pentimalli”.

La giunta comunale di Rapallo ha deciso, per ciò che riguarda il Comune, di affidarne l’assistenza, con ogni più ampia facoltà di operare nell’interesse del Comune, l’Avvocato Luigi Cocchi, del foro di Genova e l’Avvocato Sergio Maria Carbone, del foro di Genova;

Va ricordato che la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per la distruzione della diga del porto Carlo Riva, ipotizzando che la responsabilità possa essere addebitata a due tecnici ed escludendo Ministero, Comune e Porto Riva.