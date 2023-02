Rapallo PN a valanga sul Como. Coach Antonucci: “Tre punti fondamentali per mantenere la 4° posizione”

Rapallo. Il Rapallo PN a valanga sul Como Recoaro, nella sfida della Manara le liguri si impongono con un netto 15 a 4. Prova di forza della formazione di Patron Enrico Antonucci che presente alla Manara di Busto Arsizio può festeggiare il proprio compleanno con tre punti importanti e un’ottima prestazione.

L’opposizione delle lombarde si limita al botta e risposta dei minuti iniziali quando pareggiano per due volte il vantaggio delle ospiti, al cambio vasca il parziale è di 7 a 3. Nella seconda metà gara Caso e compagne prendono le misure all’attacco comasco che passa solo su rigore con Fisco, (dopo che l’estremo rapallese aveva sventato nel secondo tempo il tentativo di Lanzoni), e allunga inesorabilmente il vantaggio, piazzando un micidiale parziale di 6 a 1 nel terzo tempo, gestendo poi sapientemente l’ultimo quarto chiuso sul 2 a 0. Incontenibile la fase offensiva delle gialloblu con Roberta Bianconi, Top Score dell’incontro con cinque reti, Nicole Zanetta con un poker e Gaia Apilongo con una tripletta. A referto anche le giovani Benedetta Cabona con una doppietta di rara bellezza e Ludovica Vanelo che colpisce di beduina.

Soddisfazione anche per coach Luca Antonucci che riassume così la gara delle sue ragazze: “Una partita non semplice giocata in trasferta contro un Como che nell’ultima uscita aveva messo in grossa difficoltà il Trieste. Abbiamo risposto con una buona prestazione soprattutto in fase difensiva concedendo solo quattro gol. Dobbiamo migliorare alcune situazioni di gestione dell’attacco dove abbiamo commesso degli errori. In ottica classifica tre punti fondamentali per mantenere la quarta posizione. Bene così e testa alla prossima”.

Altra protagonista del match la cubana Daniuska Leiva Carrasco che commenta: “La partita contro il Como era molto importante per noi. Bisognava in ogni modo portare a casa i tre punti in palio per difendere la nostra posizione in classifica e rispondere alla vittoria del Trieste. Siamo partite subito forte, convinte dei nostri mezzi e determinate a vincere la gara. Credo che la chiave del match, oltre l’aspetto mentale, sia stata la nostra organizzazione difensiva”.

Difesa dove Carrasco è sempre più a proprio agio, un ruolo nuovo ed inedito come ci racconta lei stessa: “Io nasco come attaccante ho giocato anche da centroboa, ma Luca mi ha proposto di giocare come marcatrice; un grande cambiamento per me ma lavorando in allenamento, con l’aiuto delle mie compagne, provo a disimpegnarmi al meglio anche in questa posizione per dare il mio contributo. Con il passare del tempo mi sento sempre più a mio agio, ma la cosa più importante è la crescita come squadra, si è creata un’ottima amalgama tra tutte noi, siamo sempre più unite e vogliose di migliorare ogni giorno di più”.

In casa Rapallo la vittoria col Como è già stata archiviata, l’attenzione è tutta rivolta al prossimo impegno, il derby ligure con il Bogliasco. La parola derby basta a sottolineare l’importanza della partita che sarà giocata alla “Poggiolino”, inoltre i tre punti in palio sono fondamentali per entrambe le formazioni come sottolinea ancora il difensore del RPN: “La prossima partita ci vedrà opposte al Bogliasco in casa, daremo il massimo per vincere il derby davanti al nostro pubblico e conquistare i tre punti, non possiamo concederci passi falsi per tenere dietro le inseguitrici. Non sarà un impegno facile, ma abbiamo dimostrato che se partiamo concentrate e determinate possiamo giocarcela con tutti. Come sempre ci supporteremo a vicenda giocando da squadra quale siamo e con coraggio dall’inizio alla fine”. Idee chiare per Leiva Carrasco che scommette sulla forza del gruppo e vede nel gioco di squadra e nella determinazione la chiave per il prossimo impegno.