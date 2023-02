Rapallo Pallanuoto, la vittoria nel derby con il Bogliasco vale l’accesso ai playoff

Rapallo. En plein per il Rapallo Pallanuoto che nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 femminile si aggiudica il terzo derby stagionale ai danni del Bogliasco 1951 per 12 a 8.

Le ragazze di Coach Antonucci, dopo essersi affermate alla Vasallo nel girone preliminare di Coppa Italia e nella gara d’andata di campionato, escono vittoriose anche dalla “Poggiolino”. Una partita combattuta e molto fisica con diversi scontri al limite del regolamento imputabili anche ad un metro arbitrale molto permissivo. Leitmotiv del match i sontuosi strappi del RPN ed i caparbi tentativi di rientro delle bogliaschine.

Partono forte le padrone di casa che a metà del secondo tempo conducono per 5 a 2, ma un Bogliasco mai domo piazza un minibreak che vale il momentaneo cinque pari prima del nuovo vantaggio delle padrone di casa che vanno all’intervallo lungo avanti di un gol (6-5).

Al cambio vasca c’è un nuovo allungo delle gialloblu che si portano sul più quattro, ma non tarda la risposta delle ospiti che ad inizio dell’ultimo quarto si riportano sul meno uno. La doppia zampata della pantera Carrasco e gli interventi di Caso, che sventa anche un tiro di rigore a Spampinato, fanno scendere i titoli di coda sul derby ligure, fiaccando le residue speranze delle ragazze di Mister Sinatra. C’è ancora tempo per la seconda segnatura personale dell’inossidabile Roberta Bianconi, a referto con una tripletta il capitano Ursula Gitto e Nicole Zanetta, un centro per Carolina Marcialis e Benedetta Cabona.

Vittoria importantissima anche in ottica classifica come ci racconta coach Luca Antonucci: “Un ottimo risultato in ottica classifica che ci vede consolidare il quarto posto con sei punti di vantaggio sul Trieste. Il derby non è mai semplice per svariati motivi e non lo è stato nemmeno oggi. Potevamo gestire meglio determinate situazioni, abbiamo preso qualche fallo contro di troppo, è stata una partita molto fisica, nessuna polemica, ma voglio sottolineare che una condotta di gara che consente determinati scontri fisici porta una partita di pallanuoto in direzione di una lotta senza esclusione di colpi, ci sono determinate giocatrici sempre sottoposte a ‘cure particolari’ dalle avversarie di turno e vanno tutelate con l’applicazione del regolamento per il bene loro e del nostro sport”.

“Come di consueto – prosegue il tecnico – analizzeremo ogni contesto della gara per cercare di limare certe sbavature per il futuro. Positivo portare a casa un risultato importante e anche in modo abbastanza agevole. Ora pensiamo alla Final six di Coppa Italia del prossimo week end dove proveremo a giocarci le nostre chance”.

Anche questa domenica protagonista di un’ottima prova, il capitano del Rapallo Ursula Gitto sintetizza così la vittoria: “Vittoria importante per noi e per i nostri tifosi, il derby ha sempre un fascino particolare e aggiudicarselo è motivo di grande soddisfazione, inoltre la vittoria ci consente di difendere la quarta posizione in classifica, raggiunto matematicamente l’obbiettivo salvezza, possiamo sognare ed ambire a qualcosa di più in campionato. Con il Bogliasco ci conosciamo bene forse per questo motivo e per l’importanza del match siamo partite un po’ contratte e commesso qualche errore, ma alla fine siamo uscite fuori e abbiamo portato a casa i tre punti”.

I 27 punti in classifica del Rapallo segnano il raggiungimento dell’obiettivo salvezza e anche dei Play Off scudetto, ma alla Poggiolino non si fanno calcoli, ora si pensa a vincere le partite che mancano alla fine della regular season, ma soprattutto all’appuntamento del prossimo week end al centro federale di Ostia dove si svolgerà la Final Six di Coppa Italia, come confermato dal capitano delle gialloblu: “Da venerdì ci aspettano tre giorni d’impegni in Coppa Italia, nei quarti di finale incontreremo la Pallanuoto Trieste, squadra attrezzata per fare bene. Abbiamo una settimana per prepararci al meglio per queste finali che ci siamo guadagnate andando anche oltre i pronostici e ora vogliamo fare il possibile per onorarle, senza fissare né precluderci alcun obiettivo, siamo consapevoli del livello delle avversarie ma proveremo comunque a fare del nostro meglio. Al momento la testa è alla prima partita, analizzeremo gli errori commessi anche oggi per essere al meglio della condizione”.

Appuntamento ad Ostia quindi per le Final Six di Coppa Italia la cui formula prevede le vincitrici dei gironi preliminari SIS Roma e Plebiscito Padova già qualificate alle semifinali, le altre due semifinaliste si decideranno dai quarti ovvero le vincenti degli incontri: PN Trieste vs Rapallo, Ekipe Orizzonte vs Florentia. A seguire si disputeranno le finali per stabilire i piazzamenti dalla prima alla sesta posizione.