Rapallo, il 1° aprile torna Rea Palus Race: una delle corse ad ostacoli più amate d’Italia

Rapallo. Il 1° aprile a Rapallo si corre, si salta, si striscia. Non è uno scherzo, la Rea Palus Race è infatti pronta per la sua ottava edizione, per confermarsi una delle più conosciute e apprezzate corse OCR del panorama nazionale e non solo. E non parliamo solamente di una gara individuale: sono sempre più coloro che stanno scegliendo la formula della partecipazione per team, con nomi di società affiancati a nomi originali e particolari.

La gara del prossimo 1° aprile mantiene le caratteristiche che l’hanno resa famosa: si potrà scegliere fra la categoria Open non competitiva con 20 ostacoli sparsi per 5 km e quella Elite, la sfida vera e propria su 10 km per un totale di 21 ostacoli, i più diversi fra loro.

Per vincere bisognerà dimostrare non solo di correre veloce, ma di sapersi destreggiare fra mille difficoltà. Epicentro della corda sarà Rotonda Marconi, da dove alle 10:00, presso il Village appositamente costruito, verrà dato il via alla prima batteria composta da 40 concorrenti.

Non va poi dimenticato che la Rea Palus Race di quest’anno avrà una piacevole “coda” alla domenica, con la Rea Palus Kids, evento ludico-motorio per i bambini dai 6 ai 13 anni proposto in collaborazione con gli esperti del settore della Life Revolution ASD di Bordighera. Un modo per avvicinarsi a una delle discipline sportive più impegnative ma anche più complete e divertenti.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 388 6481962 – www.reapalusrace.it