Raid e furti sulle auto in sosta in centro città, la polizia arresta un 40enne

Genova. Dopo l’arresto da parte della polizia locale di uno dei presunti responsabili dei raid sulle auto in centro città, stanotte i poliziotti del commissariato centro hanno arrestato il presunto responsabile di altri raid, questa volta concentrati nel quartiere di Carignano. Nelle ultime settimane infatti episodi vandalici e furti sulle auto si sono ‘spostati’ dalla zona di mura dello Zerbino a quella sottostante l’ospedale Galliera.

Come per Castelletto le forze dell’ordine sono state allertate dalle chiamate dei proprietari che hanno segnalato i danni e sporto querela. E stanotte proprio un abitante della zona è stato svegliato alle 3 di notte dal rumore di un vetro infranto e affacciatosi ha visto una figura vestita di scuro infilarsi dentro un’auto. In pochi minuti la volante del commissariato Centro è arrivata sul posto e ha fermato l’uomo in piazza dante: si tratta di un 40enne italiano, che aveva appena rubato dall’auto dei succhi di frutta che la proprietaria aveva lasciato sul sedile.

Se il provento del furto è stato scarso, il danno all’auto come sempre notevole. L’uomo che ha parecchi precedenti specifici è stato arrestato. Stamattina nel processo per direttissima l’arresto è stato convalidato e per il 40enne non sono state disposte misure cautelari ma solo un obbligo di firma in orario da concordare con il commissariato di zona.

Le indagini proseguono, incrociando testimonianze e telecamere di sorveglianza della zona e in qualche caso rilievi della scientifica, perché il sospetto degli investigatori sia che l’uomo, senza occupazione, sia responsabile di altri raid simili avvenuti nel quartiere con le stesse modalità.