Quarto Pianeta live, i panni sporchi si lavano in radio: puntata a Spazio 21

Genova. Continua il successo del format radiofonico di Radio Sanremo, realizzato nell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, nato da un’idea di Claudio Gambaro, giornalista e conduttore radio televisivo che si occupa di comunicazione, ufficio stampa e consulenza per la realizzazione di eventi culturali.

Cambio di location per la puntata di mercoledì 1 marzo: infatti l’intero staff della trasmissione si trasferirà nell’area sottostante denominata Spazio 21, già teatro di tante iniziative ed eventi legati alla musica e all’arte in generale. Ospiti: Barbara Bavastro coordinatrice Wall of Dolls per la Liguria che illustrerà in anteprima la scaletta dell’ evento che si terrà martedì 7 marzo sotto il Muro delle Bambole in Piazza De Ferrari a Genova per dire ancora una volta “Stop alla violenza sulle donne!”. Il cabarettista Mauro Riccio, l’ipnotico duo Funkalai che si esibirà dal vivo e i consueti personaggi di Ennio Lo Re che daranno vita a nuovi esilaranti sketches radiofonici.

“Quarto Pianeta Live” va in onda tutti i mercoledì alle ore 22 dall’Atelier Gian Franco Vendemiati (ex Presidente I.M.F.I. – Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli) scomparso nel 2018. I.M.F.I. è un’ Organizzazione di Volontariato nata nel 1988, presso l’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto iscritta all’Albo Regionale Ligure, componente della Consulta delle Associazioni per la Circoscrizione IX Levante di Genova, in stato di convenzione con la A.S.L. 3 Genovese per le attività di arteterapia dal 1989. Il compito istituzionale di I.M.F.I. è la promozione, la divulgazione e la ricerca delle creatività espressive (pittura, disegno, scultura, scrittura, teatro, musica, audiovisivi ecc.), attraverso l’incontro tra tecniche e culture diverse atte a favorire le reciproche conoscenze. La trasmissione va in onda su Radio Sanremo e anche su Sanremo TV canale 170 premendo il tasto verde del telecomando (smart tv) tutti i mercoledì alle ore 22, in replica la domenica alle ore 18 e la programmazione quotidiana dell’emittente può contare su un ampio ventaglio di programmi e tipologie musicali.

Radio Sanremo parte da lontano: un nome nato il 28 ottobre 1939 ai tempi dell’Eiar e recuperato da un gruppo di appassionati “sanremaschi” nel 1975 nei giorni in cui esplodeva il travolgente fenomeno della radiofonia locale. Un’entusiasmante avventura durata quattro decenni, che oggi si appresta ad affrontare la sfida della comunicazione globale. Radio Sanremo ha una vocazione “generalista”, con un occhio sempre aperto sulla scena musicale italiana e in particolare sulla lunga storia del Festival. Inoltre offre un’ampia informazione giornalistica con rubriche di vario genere oltre alle notizie nazionali 7 giorni su 7 in onda dalle 7 alle 24. Radio Sanremo ringrazia il Presidente I.M.F.I Massimo Casiccia che mette a disposizione lo spazio per la realizzazione del radioshow “Quarto Pianeta Live”.