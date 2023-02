Prosegue l’organizzazione del ‘Trentesimo Torneo Città ‘ di Arenzano’

Arenzano. Sono giornate giornate calde e ricche di lavoro per i responsabili del ‘Trentesimo Torneo Città di Arenzano’ storica kermesse sportiva della riviera ligure, organizzata dall’Arenzano FC, che prenderà il via il 20 maggio, per terminare il 25 giugno.

Fioccano le iscrizioni, specie da parte delle squadre, che arrivano da fuori regione, per soggiornare l’Intero weekend, alternando sport per atleti e vacanze per i genitori