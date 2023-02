Promozione, Borzoli. Mister Valmati boccia la prestazione e promuove i tifosi

“Mi rimarrà il rammarico di non sapere se il Pietra Ligure è davvero così più forte di noi. Non ci abbiamo neanche provato”. A mister Enrico Valmati non è andata giù la prova offerta dalla sua squadra, sconfitta 3 a 0 dal Pietra Ligure, formazione che sta cannibalizzando il Girone “A” della Promozione.

Il Borzoli occupa attualmente il quinto posto in classifica insieme alla Carcarese e al Celle Varazze. L’obiettivo play off è alla portata anche se urge un repentino cambio di marcia rispetto alle ultime due settimane. Prima di un’altra sfida da bollino rosso, contro la Praese, la formazione di mister Valmati avrà due partite da non fallire contro le pericolanti Golfo Dianese e Ospedaletti.

Tra le note liete della stagione del Borzoli, la presenza di un nutrito gruppo di giovani tifosi che incita la squadra con grande passione. Un motivo in più per far bene e un motivo d’orgoglio per una squadra che rappresenta un piccolo quartiere di Genova. La cronaca di Borzoli vs Pietra Ligure

Classifica: Pietra Ligure 55; Serra Riccò 44; Praese 41; Sampierdarenese 37; Carcarese, Borzoli e Celle Varazze 32; Ventimiglia e Ceriale 30; Soccer Borghetto 29; New Bragno 25; Legino 22; Campese 21; Ospedaletti 14; Golfo Dianese 12; Baia Alassio 10.