Processo Morandi, solo dopo il crollo della Berté Spea cambia i voti e ‘scopre’ che 191 gallerie su 285 sono da chiudere per interventi urgenti

Genova. Neppure il crollo del ponte Morandi, i 43 morti e l’apertura dell’inchiesta, bastarono a cambiare il modus operandi circa i “controlli” che venivano effettuati o, meglio non effettuati, sul primo tronco in gestione dai Autostrade per l’Italia. Perché qualcosa si muovesse fu necessario un altro crollo, che solo per pura fortuna non fece vittime. Quello avvenuto all’interno della galleria Berté sulla A26 il 30 dicembre 2019.

Ma un mese prima ancora i controlli all’interno delle gallerie venivano fatti senza rimuovere le onduline e prevalentemente “in auto”. Lo ha confermato questa mattina il maresciallo della Guardia di Finanza Stefano Figini e il pm Walter Cotugno a questo proposito ha depositato e fatto proiettare in auto un video alquanto significativo.

Il video, girato il 28 novembre 2019, un mese prima del crollo, mostra come l’auto di Spea viaggi veloce, a 70 km all’ora come si vede dallo stesso video, sotto la galleria per ispezionarla: l’auto non si ferma né rallenta per fare i controlli ma i suoi occupanti canticchiano allegri una canzone di Loderana Berté associando quindi ironicamente il nome della galleria a quello della cantante: un mese più tardi scherzeranno decisamente meno, quando due tonnellate di materiale oltre crollò sulla carreggiata.

L’investigatore della finanza ha anche spiegato che dopo il crollo della Berté cominciarono invece a fare controlli più accurati e cambiarono anche il sistema dei voti. il voto 70 (quello mai assegnato al ponte Morandi, percHé avrebbe dovuto portare alla chiusura immediata del viadotto fino agli interventi di messa in sicurezza) fu sostituito da un “difetto S”. E, magicamente, dopo l’apertura dell’inchiesta bis, gli ispettori di Spea assegnarono ben 6613 difetti di tipo S sulle gallerie del primo tronco di Genova. In pratica, avevano difetti che dovevano portare alla chiusura fino all’intervento immediato 181 gallerie sulle 285 presenti nel tronco.

Nel filone bis dell’inchiesta sul Morandi, che riunisce le indagini relative ai mancanti controlli e falsi relativi a gallerie, viadotti e barriere fonoassorbenti sono 46 le persone indagate. Le accuse, a vario titolo, sono falso, frode, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo. Tra gli indagati l’ex ad Giovanni Castellucci, gli ex numeri due e tre di Aspi Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli e Stefano Marigliani, ex direttore di tronco. La richiesta di rinvio a giudizio dovrebbe essere inviata nelle prossime settimane..