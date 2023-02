Pro Recco, tutto facile con la Distretti Ecologici Roma

Recco. La Pro Recco supera agevolmente i Distretti Ecologici Roma nell’anticipo della diciottesima giornata. A Punta Sant’Anna i campioni d’Italia vincono 15-2 e mantengono il primato solitario rispondendo così al successo del Brescia contro il Telimar.

Senza Echenique e Presciutti, lasciati a riposo, i padroni di casa volano sul 5-0 nei primi undici minuti di gioco, poi una palomba ravvicinata di Boezi rompe il digiuno di gol dei romani.

La Pro Recco allunga al cambio campo sull’8-2 e nella seconda metà di partita blinda la porta bucando altre sette volte De Michelis: pregevoli le reti di Zalanki nel terzo quarto e la girata di Aicardi che chiude la gara sul 15-2.

Il tabellino:

PRO RECCO – DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA 15-2

(Parziali: 2-0, 6-2, 2-0, 5-0)

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 1, P. Figlioli 1, A. Younger, A. Fondelli 1, G. Cannella 2, M. Iocchi Gratta 2, A. Ivovic 1, A. Velotto 1, M. Aicardi 2, B. Hallock 2, T. Negri. All. Sukno

DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA: De Michelis, Neumann, Voncina, F. Faraglia, P. Faraglia, Tartaro, Martinelli, Lucci, Boezi 1, Viskovic 1, Spione, Padovano, Giannotti. All. Mirarchi

Arbitri: Piano e Nicolai

Note. Nessuno è uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pro Recco 3/3, Distretti Ecologici 1/3.