Pro Recco in semifinale: netto successo sul Telimar

Genova. La Pro Recco regola il Telimar nei quarti di finale di Coppa Italia: alle Piscine di Albaro di Genova i detentori del trofeo superano i siciliani per 18-5 e aspettano in semifinale (domani alle ore 19) la Rari Nantes Savona.

Quattro gol per Younger, tre a testa per Zalanki e Echenique. Il Telimar sorprende in avvio la Pro Recco e va in vantaggio due volte nei primi 120 secondi con Del Basso e Irving, ripresi da Younger, a segno da posizione quattro, e dal rigore di Ivovic. Al terzo minuto di gioco i biancocelesti mettono la freccia con il mancino di Zalanki in superiorità, poi l’avanzata solitaria di Echenique, il bolide di Younger nell’angolino e ancora Zalanki, con l’uomo in più, mandano i campioni d’Italia sul 6-2 a fine primo tempo.

I ragazzi di Sukno allungano sul +5 dopo meno di un minuto del secondo quarto con una bella azione corale che smarca Di Fulvio. Giliberti in superiorità ritorna a superare Del Lungo dopo oltre otto minuti di digiuno siciliano. Prima del cambio campo Younger sigla la sua terza rete personale per l’8-3 che conduce le squadre al riposo lungo.

Mancini biancocelesti protagonisti nel terzo tempo: Echenique sigla una doppietta (inframmezzata dal gol di Del Basso) mandando la Pro Recco in doppia cifra (10-4), l’ungherese Zalanki scaglia un proiettile imprendibile per Jurisic e poi serve ad Aicardi il comodo pallone del 12-4. Divario che è ancora più ampio al suono della terza sirena grazie alle reti di Cannella e Di Fulvio che valgono il +10 e, di fatto, trasformano l’ultimo tempo in un allenamento.

Negri rimpiazza Del Lungo e sono applausi per i biancocelesti che si divertono in acqua e vanno a segno altre quattro volte: la palomba di Presciutti strappa gli applausi della Paganuzzi.

“Siamo entrati in acqua seriamente, con concentrazione e abbiamo fatto una buona prestazione – dice Sukno al termine della partita -. Aspettiamo di conoscere l’avversario di domani, con grande rispetto ma consapevoli della nostra forza: vogliamo arrivare in finale”.

Il tabellino:

PRO RECCO – TELIMAR 18-5

(Parziali: 6-2, 2-1, 6-1, 4-1)

PRO RECCO: Del Lungo , Di Fulvio 2, Zalanki 3, Cannella 2, Younger 4, Fondelli 1, N. Presciutti 1, Echenique 3, Ivovic 1, Iocchi Gratta , Aicardi 1, Hallock, Negri. All. Sukno

TELIMAR: Jurisic, Del Basso 2, Vitale, Di Patti, Fabiano, Giliberti 2, Pericas Eixarch, Lo Cascio, Occhione, Lo Dico, Irving 1, Washburn. All. Baldineti

Arbitri: Ricciotti e Calabrò

Note. Uscito per limite di falli N. Presciutti (PR) a 7’20 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 4/9 + 2 rigori e Telimar 3/10. In porta Del Lungo (PR) e Jurisic (T). Telimar con 12 giocatori a referto.