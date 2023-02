Primo compleanno senza Mihajlovic, Sampdoria: “Auguri fin lassù, Sinisa”

Genova. Sono passati pochi più di due mesi dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, che ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio. Oggi, 20 febbraio, avrebbe compiuto 54 anni e le società di Serie A in cui è stato protagonista gli hanno dedicato un pensiero speciale.

A partire dalla Sampdoria, club in cui Mihajlovic è stata giocatore (dal 1994 al 1998) e poi allenatore (dal 2013 al 2015): “Auguri fin lassù, Sinisa”, queste le parole della società blucerchiata accompagnate da un cuore.

“Il primo compleanno senza di te. Hai lasciato un vuoto incolmabile”, ha scritto invece il Milan. Sinisa è stato sulla panchina rossonera nella stagione 2015-16.

Un pensiero speciale anche da Bologna, l’ultima società in cui ha allenato Mihajlovic. Il club rossoblù ha infatti deciso la giornata di oggi come data di uscita di “We are one”, la serie firmata Dazn che racconta la stagione 2021-2022. Cinque gli episodi che Sinisa ha avuto la possibilità di vedere prima della sua scomparsa dando il via libera alla pubblicazione, la messa in onda è però stata rimandata proprio per le delicate condizioni di salute in cui versava il tecnico che stava combattendo con una leucemia mieloide acuta.

A ricordare il difensore e allenatore serbo anche la Lazio e la Roma, che questa mattina insieme a Sport e Salute Spa hanno inaugurato lo spazio dedicato a Mihajlovic nella Hall of Fame dello stadio Olimpico, dove sono state appese le maglie che Sinisa ha indossato con le due società romane. All’evento presente anche la moglie Arianna che sui social ha postato una loro foto insieme accompagnata dalla frase: “Buon compleanno in Paradiso”.

Un momento commuovente, così come lo è stato ieri il post partita di Sampdoria – Bologna, durante l’intervista di Sky Sport a Roberto Soriano. L’ex giocatore blucerchiato, ora in forze alla squadra emiliana, è scoppiato in lacrime alla domanda su Mihajlovic. “Il 20 febbraio Sinisa compie 54 anni, avete fatto tanto cammino insieme”, gli hanno detto da studio. Soriano, bloccato dall’emozione, ha atteso qualche secondo prima di riuscire a rispondere: “Voglio pensare che questo gol (ha realizzato lo 0-1 provvisorio, non segnava da 65 partite ndr) sia arrivato anche grazie a Sinisa, mi piace pensare sia stato lui a farmi segnare in questo stadio dove abbiamo passati dei moment belli”.