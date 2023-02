Primarie Pd, Tosi (M5s) replica a Toti: “Caro presidente, il bel tacere non fu mai scritto”

Genova. “Il presidente di Regione ha sparato l’ennesima belinata. Definire il M5S estremista è non solo ridicolo, ma denota una becera mancanza di rispetto per le idee altrui. Certo che se per “estremismo” Toti intende la difesa senza se e senza ma dei meno fortunati e dei poveri (che in Liguria sono ahinoi tanti e solo lui non se ne accorge, preso com’è dai suoi progetti romani), così come dei diritti civili, dell’ambiente, della salute pubblica, della giustizia sociale, dell’uguaglianza, dell’equità e della pace oggi ripetutamente bistrattata e calpestata, allora sì forse è proprio vero: siamo “estremisti””.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, commentato così il commento di Giovanni Toti al risultato delle primarie.

“Esattamente come lo è il presidente stesso per i valori in cui crede. Sempre che possano essere considerati valori la cementificazione, la privatizzazione della sanità pubblica, lo sperpero di denaro pubblico per coltivare la propria immagine attraverso una comunicazione tutta personale, l’imposizione di progetti calati dall’alto senza alcun confronto con i cittadini… giusto per citare una manciata a caso dei tanti “valori” in cui noi non crediamo e che Toti vuole far passare come crescita e sviluppo”.

“A differenza del presidente di Regione, che oggi nel sottotesto fa sapere di piangere il tramonto dell’ennesima idea centrista, preferiamo osservare senza ciatellare. I dem hanno scelto democraticamente e quella scelta va rispettata, possibilmente senza battute acide e indispettite da asilo Mariuccia”.