Primarie Pd, si decide il segretario: code ai seggi ma affluenza in calo a Genova

Genova. Una domenica fredda e piovosa per Genova ha fatto da scenario alle primarie del Partito Democratico che con la votazione di oggi sceglierà il nuovo segretario e, queste sono le intenzioni, una nuova stagione politica.

I seggi sono stati organizzati in tutta la città in sedi di sezioni di partito o spazi associativi affini: in alcuni casi si sono verificate code, con decine di persone in attesa per esprimere la propria preferenza. Secondo i primi numeri diffusi nel pomeriggio però l’affluenza sarebbe in lieve calo rispetto alla precedenti primarie: secondo i primi dati dal Pd genovese alle 12 i votanti erano circa 7500, oltre 2000 in meno rispetto ai 10 mila voti espressi nella mattinata della scorsa consultazione.

Le votazioni termineranno alle ore 20, dopo di che inizierà lo spoglio dei voti per capire chi guiderà il partito nei prossimi anni. Ma non solo: la “geografia” del voto restituirà una importante mappatura delle anime di un partito mai come oggi in cerca di una nuova identità.