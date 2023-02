Prima Categoria. L’Olimpic ferma la capolista, Zappia: “Ambiamo a scalare altre posizioni”

Novantuno minuti in vantaggio sul campo della capolista per l’Olimpic. La doccia fredda è arrivata però nel finale, con il goald i Magnani che ha impedito alla formazione di mister Gianni Berogno di fare bottino pieno contro il Quiliano&Valleggia. Bicchiere mezzo pieno però per il direttore sportivo Mimmo Zappia, che si gode una squadra che sta pian piano scalando posizioni in classifica dopo un inizio stentato. La cronaca della partita

“Stiamo bene – dichiara Zappia – siamo in un buon momento. Qualcuno può pensare che giochiamo bene ma siamo ancora nella parte destra della classifica. Speriamo di chiudere nella parte sinistra. Peccato per il goal subito nel finale. Vincendo non avremmo rubato nulla, ma il pareggio è un risultato nel complesso giusto”.

Tra le note liete, il rientro tra i pali del portiere Simone Mancuso. “Un portiere di altro livello – aggiunge Zappia -. Tornava dopo un girone intero. Per noi è un valore aggiunto anche se Drigani aveva fatto bene. Abbiamo avuto un po’ di infortuni ma siamo una rosa di 25 con tutti utili alla causa. Quale obiettivo? Vogliamo fare due o tre vittorie di fila per arrivare alle spalle del terzetto di testa”.

Classifica: Quiliano&Valleggia 43; Pra’ FC 36; Masone 35; Multedo e Spotornese 31; Albissole 30; Vadese 28; Savona e Speranza 26; Olimpic 23; Letimbro 17; Città di Cogoleto 12; Priamar Liguria 10, Veloce 2.