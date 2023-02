Porti, Ghio (PD): “Le morti sul lavoro una piaga a cui bisogna porre fine: il governo intervenga su sicurezza e formazione”

Roma. “I numeri sempre più crescenti delle morti e degli incidenti sul lavoro impongono una riflessione sulla sicurezza e la prevenzione, nelle attività portuali solo negli ultimi giorni due lavoratori hanno perso la vita in banchina nei porti di Trieste e Civitavecchia. Servono più tutele e misure che contrastino lo sfruttamento, oltre a intervenire verso quelle aziende che non garantiscono gli standard di sicurezza”. Così Valentina Ghio deputa ligure del Partito Democratico, componente della Commissione trasporti alla Camera.

“Il lavoro nei porti, nonostante il progresso tecnologico, rimane molto pericoloso, come dimostrano i due tragici incidenti. Alla luce di questo rimane ancor più indispensabile puntare sulla formazione e la garanzia di standard di sicurezza sempre più alti, ascoltando tutti gli attori coinvolti e mettendo in campo ogni misura necessaria” prosegue la deputata Pd.

“Per questo presenterò un’interrogazione in Commissione trasporti in cui chiedo al Ministro quali siano le misure che il governo intende mettere in campo visto l’incremento degli incidenti e la denuncia, da parte dei sindacati, della scarsa sicurezza dei luoghi di lavoro, dovuta a carichi di lavoro superiori a quelli previsti e mancanza di formazione e standard di sicurezza da implementare. Quella della sicurezza sul lavoro è un tema che non può più essere trascurato ce lo dimostrano i dati nazionali e anche liguri, dove nel 2022 ci sono state 10mila denunce in più di incidenti sul lavoro rispetto al 2021”