Ponte Morandi, nuovo teste-chiave sentito in Procura. In una mail tira in ballo Pisani “Era lui il progettista, doveva intervenire anche sulla pila 9”

Genova. E’ stato sentito oggi in Procura dai pubblici ministeri Massimo Terrile e Marco Airoldi l’ingegner Emanuele Codacci-Pisanelli e nelle prossime settimane sarà sentito come testimone nel processo per il crollo del ponte Morandi.

Codacci-Pisanelli, che giovanissimo partecipò ai lavori degli anni Novanta per il restauro della pila 11 del ponte Morandi e che racconta di essere stato allontanato dal progetto dopo che disse che analoghi interventi strutturali dovevano essere fatti anche sulle pile 10 e 9, sta diventando un teste chiave del processo, un teste di cui nessuno di era accorto finché non è stato nominato dal consulente di parte civile Paolo Rugarli per uno scambio di mail. E oggi di nuovo un scambio di mail inviato alla procura a al tribunale da un altro consulente, quello dell’imputato Camomilla, sta creando aspettative e interesse tra gli avvocati dei 58 imputati.

Sì perché in particolare, nella mail inviata da Codacci Pisanelli al consulente Marcello Savorani (mail tuttavia precedenti all’incarico assunto da quest’ultimo) il 7 giugno 2019, Codacci-Pisanelli fa considerazioni interessanti e che potrebbero anche avere ripercussioni sul processo in corso.

In pratica nella mail Codacci Pisanelli spiega che lui, ultimo arrivato, doveva occuparsi unicamente della pila 11 mentre l’ingegner Francesco Pisani (il principale allievo di Riccardo Morandi) aveva un incarico “relativo al viadotto Polcevera compresa la pila 9”. “Pisani aveva invece l’incarico – scrive Codacci-Pisanelli – che comprendeva anche gli interventi sulla pila 10, effettuati malamente e mai collaudati e gli interventi sulla pila 9 che sono stati solo delle protezioni. Era comunque il progettista e se decise che bastava lo deve giustificare”.

Alla domanda su chi abbia la responsabilità dei mancati interventi sulla pila 9 Codacci- Pisanelli risponde senza esitazione: “A mio parere di Pisani, che era il progettista incaricato di Donferri che con fermezza ha voluto la prove Rimt (prove riflettometriche ndr). Nella mail viene accusato anche un altro ingegnere non indagato.

Nella mail a Savorani (i due si erano conosciuti su un gruppo facebook di ingegneri estimatori dei progetti di Riccardo Morandi) Codacci Pisanelli ’scagiona’ in parte Gabriele Camomilla, dall’1986 al 2004 direttore tecnico di Autostrade: “Non gli do nessuna responsabilità – dice – e non ha firmato nulla ma si deve difendere bene raccontando tutto senza i non ricordo” dice. Posizione che Codacci-Pisanelli cambia però nello scambio di mail con Rugarli dell’8 febbraio 2020: “Chi comandava, ovvero Donferri e Camomilla decisero che era ora di chiudere il cantiere” prima ancora che fossero del tutto completati i lavori sulla pila 11.

Sul mancato intervento sulle altre pile, nello scambio con Savorani, poi precisa: “Tra i responsabili del crollo ci sarei anche io se le due lettere di incarico non precisassero che mi dovevo occupare solo della 11”.

Codacci Pisanelli conclude la mail accusando l’ex numero tre di Aspi Michele DonFerri Mitelli, responsabile di averlo allontanato e nemmeno nominato nel progetto dopo che aveva detto che occorreva intervenire anche sulle altre due pile come per le 11 e “che anche successivamente, per sua imperizia, non ha neanche sospettato nulla sul gravissimo stato di quella pila”.

Francesco Pisani, oggi ultranovantenne, verrà sentito in una delle prossime udienze, probabilmente il 29 febbraio. E’ stato chiamato come teste dalla Procura anche “per la sua partecipazione ai lavori di rinforzo della pila 11 eseguiti negli anni 90” e sulla “progettazione di successivi analoghi interventi anche sugli altri due sistemi bilanciati”. Pisani era già stato sentito dagli investigatori quattro mesi dopo il crollo e aveva ricordato che “negli anni 2010/2011 sono stato contattato telefonicamente da Autostrade (nelle persone di Donferri, Romagnolo e Malgarini) per fare un progetto relativo all’intervento di rinforzo strutturale degli stralli delle pile 9 e 10. Doveva essere analogo a quello eseguito negli anni ‘90 sugli stralli della pila 11”. Di quel lavoro non se ne fece mai nulla.