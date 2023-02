Ponte Morandi, le indagini della Guardia di finanza: “Dagli anni ’90 al crollo sulla pila 9 solo due ispezioni ravvicinate con le gru”

Genova. Pochi giorni dopo il crollo del ponte Morandi, appena ricevuta la delega di indagine i finanzieri del nucleo metropolitano hanno cominciato a sequestrare presso le sedi di Aspi e Spea, ma anche del Mit e dell’ufficio territoriale ispettivo di Genova, tutti i documenti relativi al ponte Morandi e “studiando i documenti abbiamo cominciato a renderci conto che le ispezioni e i controlli non rispecchiavano quanto previsto dalla legge, vale a dire dalle circolari ministeriali del 1967 e 1991 sulla sorveglianza delle opere”. A spiegarlo questa mattina in aula il maresciallo Stefano Figini, il primo degli investigatori delle Fiamme Gialle chiamato a raccontare lo svolgimento delle complesse indagini che hanno portato al processo in corso.

“Le circolari chiariscono come per i viadotti occorra dotarsi di mezzi idonei come piattaforme e by bridge per eseguire i controlli visivi anche nelle singole parti delle strutture compresi i controlli interni nelle parti cave e anche i controlli sugli stralli non erano eseguiti a braccio trimestralmente come prevedeva la legge”. E ancora: “Le mancate ispezioni riguardavano non solo il Polcevera ma anche gli altri viadotti e questo ha portato all’apertura del secondo filone di indagine” ha ricordato il maresciallo.

Per quanto riguarda gli stralli Aspi non era dotata di mezzi idonei ad effettuare la situazione da vicino ma doveva noleggiare delle autopiattaforme dalla ditta Vernazza, l’unica con gru in grado si salire dall’impalcato fino all’antenna degli stralli. I controlli dovevano essere eseguiti dalla controllata Spea, incaricata delle ispezioni.

Ma, in base ai documenti chiesti dalla Finanza proprio a Vernazza (tutti i contratti siglati con Aspi per il noleggio) emerge chiaramente come sugli stralli, a verificarne da vicino le condizioni, i tecnici di Spea ci erano andati davvero dopo e sempre di notte. In particolare, dopo gli interventi degli anni Novanta sulla pila 11 e sulla 10 (i cavi esterni messi sulla prima, considerata quella in peggiori condizioni e le placche sulla seconda), le pile vengono viste da vicino e non “con i binocoli” solo nuovamente nel 2009. In questo caso il rapporto trimestrale di Spea, letto in aula questa mattina dice: “ Come si può notare dagli elementi raccolti e presentati in relazione si è trattato di un intervento senz’altro limitato, che non vuole avere la pretesa di essere esaustivo sulle condizioni di conservazione degli stralli, ma che è stato effettuato potendo sfruttare l’opportunità dell’ispezione UTSA con mezzi speciali per un esame ravvicinato di queste strutture. Si condivide la scelta di poter ripetere tale attività almeno una volta l’anno, per poter estendere a tutti gli

stralli un intervento di sorveglianza sia visivo che strumentale, che contribuisca al monitoraggio nel tempo dello stato di conservazione dell’opera”.

Invece, come emerge dai documenti sugli stralli della pila 9 i tecnici con le gru di Vernazza torneranno solo nel 2013. I finanzieri poi nel corso dei sequestri hanno trovato foto del 2014 che potrebbero essere riferite alla pila 9 ma non hanno trovato alcun documento collegato all’ispezione. Poi stop. Nessun altro noleggio ai piattaforme da 70 metri alla ditta Vernazza risulta per ispezioni ravvicinate agli stralli.

Da lunedì si comincerà anche a parlare delle intercettazioni svolge dalla guardia di finanza a supporto dei sospetti sulle falsificazioni dei report mentre il 27 febbraio probabilmente verrà sentito l’ingegnere Codacci Pisanelli dopo il via libera del tribunale al suo inserimento nella lista testi da parte della Procura.