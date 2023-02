Ponte Morandi: “Il timer a orologeria partì già nel 1977, senza i cavi esterni sarebbe crollato in mille pezzi”

Genova. “Fin dal 1977 viene ufficialmente invalidata l’idea di Morandi che inizialmente pensava che il ponte costruito in quel modo non avesse bisogno di manutenzione e parte un timer ad orologeria che dice che i trefoli erano corrosi e che quando si fossero corrosi in una certa percentuale il ponte sarebbe crollato in mille pezzi”. Lo ha detto l’ingegnere strutturalista Paolo Rugarli, consulente tecnico di parte civile (nominato dall’avvocato Raffaele Caruso) ma citato dalla Procura come proprio teste d’accusa.

In una lunga udienza, ancora una volta molto tecnica, Rugarli ha spiegato nei dettagli come fu realizzato il ponte Morandi, quale era l’idea di base del progettista e come già 12 anni dopo la sua costruzione ci si accorse che invece l’assunto che il calcestruzzo precompresso avrebbe protetto in eterno i cavi dalla corrosione, era sbagliato e fosse quindi necessario correre ai ripari nel minor tempo possibile.

Il riferimento al 1977 è quello relativo alla relazione dell’ingegnere di Spea Zannetti: “Zannetti descrive anche nei tiranti ‘qualche fessurazione con tracce di infiltrazione, unite a volte a ruggine’ – riporta Rugarli nella relazione lunga 350 pagine e acquisita nel processo in corso – Si tratta di una situazione molto grave perché implica che già nel 1978 o forse prima i tiranti erano stati aggrediti dalla corrosione, in una misura che in assenza di adeguati controlli non era di fatto prevedibile. Infatti, purtroppo, i cavi primari e secondari erano completamente ricoperti di calcestruzzo e non era possibile constatarne lo stato di ammaloramento in modo diretto”.

E’ evidente che “se dopo 10 anni dalla costruzione del viadotto c’era già corrosione bisognava intervenire e in fretta”. Come? “Come verrà fatto per la pila 11 negli anni Novanta, cioè bisognava sopperire a questi cavi destinati prima o poi a morire con un sistema di cavi esterni e quindi ispezionatili. Se questo fu fatto sulle pila 11 e se comunque la pila 10 venne rafforzata, gli interventi dovevano essere fatti anche sulla pila 9”.

Invece non venne fatto nulla e, ha ricordato il super esperto, “i cavi primari della pila 9 non vennero mai nemmeno ispezionati”.

“L’opera era estremamente fragile e poco robusta – ha spiegato Rugarli L’armatura era stata messa in quantità coerenti con la ipotesi che gli stralli non avrebbero mai cessato di esercitare la loro azione protettiva sulla flessione dell’impalcato, quindi molte sezioni erano poco armate. La principale idea del progettista, che i trefoli di acciaio posti entro lo strallo sarebbero stati protetti dagli agenti corrosivi, era sbagliata. L’incamiciatura dei trefoli entro il calcestruzzo ne ostacolò gravemente il monitoraggio diretto. Compreso che nel tempo la corrosione li avrebbe distrutti, era indispensabile affiancare loro cavi esterni controllabili in numero sufficientemente alto”.

Quindi le alternative erano due, o applicare dei cavi esterni come per la pila 11 completamente ispezionatili oppure chiudere il ponte: ”Si sarebbe dovuto applicare un intervento analogo a quello del 1993 anche sui sistemi bilanciati 9 e 10. I risultati del 2015 (monitoraggio diretto e con carotaggio) avrebbero dovuto portare a chiudere il ponte o a limitare fortemente il traffico in attesa di indagini molto, molto più vaste e approfondite (di tipo diretto, non di tipo dinamico)”. Per il consulente “‘a applicazione di tiranti suppletivi avrebbe certamente evitato il crollo, se ci fosse stato il tempo di applicarli. Il crollo, dal 2015, era una eventualità da prendere in seria considerazione ed in effetti nei documenti di risk assessment fu presa esplicitamente in considerazione, anche se, inspiegabilmente, nessun documento tecnico vi fa cenno. Secondo le simulazioni qui condotte sulla base dei dati di corrosione del primo incidente probatorio, dal 2014-2015 il crollo era in pratica questione di settimane o mesi. La chiusura del ponte avrebbe però potuto salvare le vite umane”

Domani continuerà l’esame del superconsulente, autore di software di calcoli proprio valutare il rischio frattura nelle strutture in cemento armato e di numerosi volumi tecnici in materia. Mercoledì invece cominceranno le audizioni degli investigatori della guardia di Finanza che con le loro indagini e i sequestri hanno consentito alla Procura di portare a processo 58 funzionari tra cui gli ex vertici di Aspi e Spea a partire dall’ex numero uno di Aspi Giovanni Castellucci, anche oggi presente al processo.