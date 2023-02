Ponte Morandi, il nuovo testimone ai pm: “Era arrivata Mani Pulite e chiusero il cantiere senza intervenire sulle altre pile”

Genova. Sembra sempre esserci un problema di risparmi alla base degli interventi fatti o meglio non fatti sul ponte Morandi. Questo vale per gli anni Sessanta quando il ponte venne realizzato, per gli anni della gestione pubblica da parte di Autostrade e, in perfetta soluzione di continuità nell’epoca più recente quella di Aspi in cui come hanno già mostrato le intercettazioni diffuse in questi anni, non si volevano scontentare i soci. Ma anche negli anni in cui Autostrade era una società pubblica si cercava di risparmiare per compiacere la politica magari, o peggio, non a caso proprio gli anni Novanta sono quelli di Tangentopoli.

O almeno è di questo avviso il nuovo testimone sentito martedì dai pm genovesi nell’ambito del crollo del ponte Morandi. Emanuele Codacci Pisanelli, che negli anni Novanta lavorò sul viadotto Polcevera, tramite la società Contest che si per prima in Italia si occupò di indagini dinamiche su ponti e viadotti. Codacci Pisanelli fu di fatto tagliato fuori con la sua azienda, che non ebbe mai più incarichi né da Autostrade come società pubblica, né dopo il 1999 con la privatizzazione, da Aspi, quando provo a insistere perché gli interventi che erano stati decisi sulla pila 11 venissero estesi anche alle due pile gemelle, la 10 e la 9.

E sul perché della decisione di Autostrade a non procedere ulteriormente con i cantieri l’idea che l’ingegnere Codacci Pisanelli è la seguente: “ Quello che è certo – ha detto dai pm che lo hanno sentito martedì – è che l’intervento sulla pila 11 era costato moltissimo e quindi possono aver avuto un peso ragioni di carattere economico. Né credo sia estranea a questa scelta l’inizio della stagione di Mani Pulite, lo stesso D’Alò venne arrestato, e la generalizzata preoccupazione delle imprese di avviare nuovi importanti lavori”.

Eppure, proprio le indagini realizzate da Contest avevano generato allarme e proprio per quello era stato deciso di intervenire con urgenza: “Contest fu incaricata di valutare la gravità della corrosione dei cavi della pila 11 e rilevando che la corrosione aveva causato una perdita di rigidezza del 20%, il che non equivaleva a una resistenza residua dell’80% ma a un valore di rottura del 60%, il che significa che la capacità del cavo si era ridotta del 40%”. A quel punto “Tale essendo stata la gravissima situazione scoperta per caso sulla pila 11 durante interventi di manutenzione ordinaria – ha aggiunto – sarebbe stato assolutamente indispensabile e doveroso procedere a controlli analoghi sulle pile gemelle, esattamente come quando viene rilevato un difetto in un prodotto il principio di precauzione impone di controllare l’eventuale ricorrenza dello stesso divetto anche i tutti i prodotti aventi le medesime caratteristiche costruttive”.

Invece niente di tutto ciò avvenne: “Il 28 gennaio 1993 venni convocato da Camomilla che mi comunicò che il rapporto tra Contest e Autostrade era finito”. “Non era più necessaria la collaborazione con Contest perché per le altre due pile i livelli di corrosione sarebbero stati valutati esclusivamente sulla base dei risultati delle prove riflettometriche (prove di tipo qualitativo realizzate mediante impulsi elettrici, ndr) che erano affidate in via esclusiva a Cnd e successivamente a Most.

“Manifestai sia a Camomilla sia a Donferri (due dei 58 imputati per il crollo ndr) la mia opinione sulla assoluta e totale inaffidabilità delle prove riflettometriche, che non era opinione solo mia ma di tutta la letteratura scientifica e internazionale – ha detto l’ingegnere ai pm – di Rimt si parlava solo in Italia, all’estero nessuno si sognava di utilizzarle per verificare i livelli di corrosione dei cavi metallici, ma senza risultato”.

E, come noto sulla base dei risultati delle prove riflettometriche eseguite sulle pile 9 e 10 “Camomilla e Donferri decisero di far eseguire un intervento di rinforzo assai limitato e secondo me poco efficace sulla pila 10 mediante l’installazione di placche nella zona di raccordo degli stralli e di limitarsi all’applicazione di vernici impermeabilizznti sulla pila 9”.

Sui difetti del ponte, anche nell’audizione in Procura, come già aveva fatto in uno scambio di mail con il consulente di parte civile, Codacci Pisanelli ‘assolve’ il progettista e ‘maestro’ Riccardo Morandi: gli ammaliamenti e quindi la corrosione secondo l’ingegnere erano stati cagionati da “gravi difetti di costruzione addebitabili a mio parere all’impresa appaltatrice (la società Candotte ndr) la quale in cantiere faceva il bello e il cattivo tempo senza alcuna consultazione con il progettista. Morandi non stava in cantiere e non seguiva l’effettivo svolgimento dei lavori e la loro conformità al suo progetto”.

In una mail scambiata con il consulente della parte civile, mail che non sono entrate nel progetto ma il cui contenuto lo stesso ingegnere potrà spiegare nel processo quando sarà sentito a fine mese, “In pratica nel cantiere chi comandava era solo l’impresa e il ponte doveva essere finito nel più breve tempo possibile, per fretta ma prima di tutto per interesse economico. La posizione dei trefoli provvisori fu modificata perché diventassero definitivi e nessuna cura fu posta nella costruzione degli stralli”.