Ponte Morandi, i fondi della ricostruzione al vaglio della Procura della Corte dei Conti

Genova. La Procura generale della Corte dei conti sta svolgendo accertamenti anche sulle vicende legate al crollo di Ponte Morandi, la successiva ricostruzione del viadotto crollato il 14 agosto 2018, il patteggiamento di Aspi e Spea, che sono usciti così dal processo, e sul ruolo dei commissari all’emergenza Giovanni Toti e alla ricostruzione Marco Bucci.

Il pool di magistrati contabili dedicato al Morandi dovrà valutare l’entità dei fondi erogati dai commissari, che cosa è stato fatto e se siano causalmente collegabili al crollo.

Ma non solo: è in fase di valutazione e indagine la provenienza della spesa sostenuta da Aspi per la ricostruzione – circa 280 milioni di euro – per capire se è stata fatta quando l’azienda era ancora privata. Ugualmente è da capire se i 30 milioni del patteggiamento sia “usciti” dal bilancio dell’azienda prima o dopo il passaggio al controllo pubblico.