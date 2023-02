Genova. La notizia è iniziata a circolare proprio nel corso della prima assemblea pubblica nell’ambito del percorso partecipato di progettazione urbanistica per i quartieri di Certosa e del Campasso, interessati dai lavori di potenziamento del nodo ferroviario genovese, con la riattivazione del cosiddetto ultimo miglio, la linea ferroviaria merci che collegherà porto storico e Terzo Valico.

Come chiesto da tempo dall’amministrazione pubblica e dal municipio Rfi sarebbe vicina ad accordare la cessione a titolo gratuito al Comune di un’area da 27mila metri quadri, oggi in stato di totale abbandono, relativa all'”ex compendio locomotori” di piazzale Facchini. Il vicesindaco Pietro Piciocchi sarà martedì a Roma per discutere proprio con Rfi.

Per la Valpolcevera in generale e per Certosa in particolare si tratta di una svolta importante. “Quello che si potrà realizzare in quegli spazi sarà oggetto di ragionamenti aperti a dibattito – ha detto il presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo – ma una delle idee è quella di realizzare lì il nuovo polo didattico di Certosa, con scuole medie, asilo e la possibilità di un liceo, magari scientifico tecnologico, che oggi in Valpolcevera manca”.

Altre sono le ipotesi, parcheggi, aree verdi, impianti sportivi collegati alle scuole e al già presente polo sportivo e culturale di Castello Foltzer. Potranno essere i cittadini stessi ad avanzare le loro proposte. A tutti i partecipanti all’assemblea di oggi è stato lasciato un “quaderno” da utilizzare per condividere le idee con il municipio in vista delle prossime riunioni.

Oltre 200 i partecipanti alla prima assemblea, che si è tenuta nella palestra della scuola Caffaro a Certosa, vicino alla casa di quartiere. Tra loro anche alcuni volti noti, tanti “ex”. Dalla ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, che da sempre risiede sulle alture di Rivarolo, all’ex vicesindaco Gianni Crivello, all’ex presidente della Regione Claudio Burlando, da qualche tempo tornato a gamba tesa sulla scena politica per sostenere Stefano Bonaccini alle primarie del Pd e coinvolto come esperto in tema di infrastrutture. Ma c’erano anche molti esponenti Dem e di altri partiti di centrosinistra, portavoce dei vari comitati come Enrico D’Agostino e Antonella Marras, segretari di sindacato e abitanti di Certosa, Campasso e Fegino, interessati a sapere come i lavori sulla linea del Campasso e l’ultimo miglio cambieranno le loro vite.

Si apre il percorso partecipato per progettare Certosa e il Campasso

“Quella che si è aperta oggi potrebbe essere la prima progettazione di un quadrante urbanistico dal basso – le parole di Romeo – sappiamo che il passaggio di quella linea porterà radicali cambiamenti e anche disagi per il quartiere, noi speriamo sempre che si decida di non far passare i treni in mezzo alle case, ma se così non sarà dobbiamo essere pronti a gestire i fondi che sono stati stanziati come compensazione per la rigenerazione del territorio, parliamo di 200 milioni che oggi sono una certezza“.

I prossimi incontri del percorso partecipato si svolgeranno il 10 e 16 marzo. Le schede consegnate oggi ai partecipanti, con le proposte di progetti e interventi, saranno sottoposte a un gruppo tecnico e poi consegnate all’amministrazione comunale e alle altre istituzioni.