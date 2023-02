Piano Caruggi, la rigenerazione urbana del centro storico darà lavoro a 500 edili

Genova. Il Piano Caruggi, grande progetto di rigenerazione urbana del centro storico di Genova, darà lavoro a circa 500 lavoratori edili nell’arco di cinque anni. È il dato che arriva dal convegno Rigenerazione urbana – Il recupero inclusivo dell’edilizia popolare organizzato dalla Filca Cisl all’Acquario di Genova.

“Abbiamo fatto uno studio approfondito – spiega Andrea Tafaria, segretario ligure della Filca Cisl -. Il piano riguarderebbe 100 lavoratori edili ogni anno. Parliamo di operatori edili, ponteggiatori, piastrellisti, intonacatori, muratori, carpentieri edili, decoratori e operatore del verde. In alcuni casi lavoreremo con la scuola edile per corsi di formazione dedicati a chi è rimasto senza occupazione ma anche a giovani che vogliono lavorare nel nostro settore. Chiediamo che inizino subito i lavori, sappiamo cosa sta succedendo col Superbonus 110%. Chiediamo che ci sia un atterraggio morbido per i nostri addetti: eravamo già risaliti rispetto ai dati della crisi del 2008, ora questi lavoratori devono essere impiegati in nuove opere, non solo in centro storico ma anche nella diga foranea, nella Gronda e nella ristrutturazione di tutte le case popolari, nell’edilizia sanitaria e scolastica”.

Il Piano Caruggi vale complessivamente più di 137 milioni, finanziati in gran parte con fondi europei. Lo stato di attuazione “è al 20%”, ha riferito un mese fa l’assessore Mauro Avvenente, ricordando che la scadenza è fissata al 2035. “Nei prossimi mesi vedremo alcuni interventi veramente significativi – annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi -. Il più importante è quello della Darsena: parlo della ristrutturazione dell’edificio Tabarca-Metelino che poi dovrebbe parlarsi con Hennebique. Questa per noi è una zona fondamentale. Un’altra opera che mi sta a cuore è l’edificio di via Prè 12-14, una zona critica anche dal punto di vista dello spaccio. È già iniziato un cantiere di messa in sicurezza, a breve inizierà la ristrutturazione vera e propria”. Si tratta complessivamente di lavori per oltre 20 milioni per l’edilizia residenziale sociale. “Ma il Piano Caruggi in realtà è molto vasto – ricorda Picioccchi – e riguarda anche zone limitrofe al centro storico: la Marina, via Emanuele Brignole, il Carmine, l’Albergo dei Poveri, Valletta Carbonara. È bello pensare alla riqualificazione del centro storico attraverso gli studenti.

“La rigenerazione urbana – commenta il segretario nazionale della Filca Cisl, Enzo Pelle – è il tema che ci vedrà tutti protagonisti nel futuro, parti sociali e istituzioni. È la strada maestra per investire in modo giusto nell’edilizia, sia direttamente come pubblico sia in partenariato, perché in questo caso avrebbe ragione un bonus di alta percentuale. Gli altri casi li escluderei. Parliamo di qualcosa che può migliorare le città, renderle più inclusive, andare verso la sostenibilità non solo energetica ma anche sociale”.

I dieci piani operativi in cui è declinato il progetto riguardano: progetti urbani (36 milioni), manutenzione e innovazione tecnologica (32,6 milioni), interventi socio-educativi (16,7 milioni), piano commercio (15 milioni), nuova illuminazione pubblica (6,3 milioni), progetti sicurezza (9,4 milioni), piano pulizia (5,9 milioni), mobilità e accessibilità intelligenti (2,6 milioni), turismo e tempo libero (4,8 milioni), la movida che vogliamo (7,5 milioni). L’area interessata copre 97 ettari, il tre per mille dell’intero territorio comunale, in cui insistono 24.883 residenti, il quattro per cento di tutti i genovesi, anche se la popolazione che abita nei vicoli è decisamente di più. Nel centro storico, vengono calcolati 11.071 alloggi occupati e 2.841 liberi.