Peste suina, decimo caso accertato a Sassello: in Liguria 100 positività da inizio emergenza

Sassello. Decimo caso di peste suina a Sassello. E’ quanto emerge dal bollettino di aggiornamento diffuso oggi dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Alla data del 2 febbraio sono 309 le positività riscontrate nella “zona di protezione II”. In particolare sono 100 quelle accertate in Liguria e 209 quelle in Piemonte. Sono otto in più rispetto all’aggiornamento precedente.

Un caso, come detto, è stato riscontrato in Liguria, a Sassello nella provincia di Savona (il decimo da inizio emergenza).

Sette nuovi casi sono stati osservati in Piemonte, tutti nella provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (sesto), uno a Grognardo (quinto), uno a Grondona (ottavo), quattro a Ponzone (ventitreesimo).