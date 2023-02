Peste suina, 17 nuovi casi riscontrati in un giorno tra Liguria e Piemonte

Genova. 17 nuovi casi, di cui 15 in Piemonte e 2 in Liguria. Così secondo l’aggiornamento dell’istituto Zooprofilattico del Nord Ovest in merito alla Peste Suina Africana. Al 21 febbraio 2023 nella “zona di protezione II sono 257 le positività in Piemonte, 123 in Liguria.

I positivi sono ora 380, diciassette in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 257 le positività totali, in Liguria crescono a 123.

Quindici nuovi casi sono stati rilevati in Piemonte, nella provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (undici i casi da quando è iniziata l’emergenza), uno a Francavilla Bisio (sette), uno a Mongiardino (primo caso da quando è iniziata l’emergenza), uno a Montaldo Bormida (sei), cinque a Morbello (ventidue), uno a Morsasco (primo caso da quando è iniziata l’emergenza), uno a Novi Ligure (sette), uno a Prasco (quattro), uno a Roccaforte (due), uno a Tassarolo (quattro), uno a Visone (quattro).

Due nuovi casi invece sono stati riscontrati in Liguria, nella provincia di Genova: uno a Ronco Scrivia (dieci), uno a Torriglia (due).

Con i casi di Mongiardino e Morsasco salgono a 61 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.