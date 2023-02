Perde il controllo dell’auto e resta in bilico sul burrone: ragazza salvata a Davagna

Genova. Ha perso il controllo dell’automobile che stava guidando, finendo fuori strada e rimanendo bloccata sul ciglio di una scarpata, in bilico su un burrone di diverse decine di metri. L’episodo è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina nei pressi del passo della Scoffera.

Dopo la paura, però, immediato l’arrivo dei soccorsi, che dopo aver messo in sicurezza la vettura, hanno proceduto al recupero della ragazza, rimasta ferita in maniera non grave. I soccorsi sono partiti per dinamica in codice rosso, codice poi abbassato a giallo.

Ancora da capire l’esatta dinamica di quello che è successo. Non si registrano altri mezzi o persone coinvolte. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto grazie all’uso dell’elicottero in dotazione.