Percorsi di formazione in alternanza rivolti a giovani fino ai 34 anni

Genova. “Le risorse ci sono ma manca la manodopera e, soprattutto, manca la formazione”. È questo il grido di allarme, la richiesta di aiuto che le aziende e le imprese edili del levante hanno lanciato non più di un mese fa. Segnale preoccupante che, certamente, non passa inosservato a ENTE SCUOLA E SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA.

Ed è proprio ESSEG – insieme con la solida e virtuosa collaborazione con l’OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI VILLAGGIO DEL RAGAZZO – a rispondere all’esigenza delle imprese e di coloro che chiedono di entrare nel mondo delle costruzioni. Come? Realizzando un corso di formazione totalmente gratuito per imprese e allievi finalizzato alla formazione di figure professionali.

L’ENTE SCUOLA E SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA – E.S.S.E.G. e l’OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI – VILLAGGIO DEL RAGAZZO stanno predisponendo un corso della durata di 600 ore per la formazione della figura professionale del MURATORE. Tutto questo per rispondere alle difficoltà manifestate dalle imprese del settore delle costruzioni del Tigullio nel reperire manodopera, qualificata, per svolgere lavorazioni edilizie.

Il percorso si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Invito a presentare operazioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolte ai giovani fino ai 34 anni “match point 2”, e si articola in 300 ore presso la sede formativa del Villaggio del Ragazzo a San Salvatore di Cogorno e le restanti 300 ore presso cantieri edili situati nel territorio del Tigullio.

Silverio Insogna, Presidente ENTE SCUOLA E SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA «E.S.S.E.G. c’è stata, c’è e ci sarà sempre per formare le nuove figure professionali. In un mercato in continua evoluzione e trasformazione è sempre più importante andare a formare le nuove generazioni non solo in tema di corsi ma anche in tema di sicurezza. Dobbiamo formare i lavoratori per dar loro gli strumenti necessari ad eliminare il pericolo di incidenti in cantiere e qualificare sempre di più il loro lavoro. Per questo la formazione continua delle nuove leve ma anche dei professionisti più navigati è di fondamentale importanza per tutto il sistema edile.

Insieme con il Villaggio del Ragazzo si sta compiendo un percorso virtuoso in questo senso e il miglioramento è solo la normale evoluzione di un iter partito da lontano. Le imprese hanno bisogno di figure specializzate? Noi siamo pronti. Penso che la collaborazione tra Enti di Formazione come Esseg Scuola Edile Genovese, il Villaggio del Ragazzo e le aziende sul territorio è la risposta che il settore attendeva».

Nicola Visconti, Direttore del Villaggio del Ragazzo: «Dal settore delle costruzioni edili emerge con sempre maggiore insistenza la necessità di lavoratori specializzati in grado di affrontare le nuove lavorazioni che il comparto richiede. ESSEG e Villaggio del Ragazzo che collaborano nell’ambito della formazione da oltre 30 anni hanno deciso di rinnovare gli obiettivi del Polo Mic (Meccanica Impianti e costruzioni – avviato nell’aprile 2014) dando vita ad un accordo per lo sviluppo di percorsi formativi specializzati. I poli tecnico-professionali sono costituiti da reti che coinvolgono soggetti pubblici e privati del sistema educativo e le imprese della filiera produttiva di riferimento per la definizione di un sistema di istruzione e formazione coerente con i fabbisogni formativi reali delle aziende. In un’ottica di continuità e di rafforzamento di questo percorso, il progetto intende promuovere uno spazio permanente di co-progettazione con le aziende e auspico possa rappresentare un primo passo per dare una risposta concreta a chi cerca ed offre lavoro nel comparto edile del Tigullio. Le attività avranno sede presso il Centro di San Salvatore del Villaggio».

L’attività si rivolge a 12 disoccupati di età compresa tra i 18 e i 34 anni di età e prevede di trasferire le conoscenze di base del muratore quali:

· assolvimento obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro art. 37 del D.lgs. n. 81/08

· abilitazione all’utilizzo di DPI di terza categoria anticaduta e montaggio e smontaggio dei trabattelli

· utilizzo delle principali attrezzature e macchinari di cantiere

· realizzazione di murature con varie tipologie di materiale

· realizzazione intonaci, sottofondi

· posa in opera di pavimentazioni