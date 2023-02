Pendolaria 2023, Candia (Lista Sansa): “Emerge il disinteresse della Regione a investire sulle ferrovie”

Genova. “Il Rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente conferma quanto già sappiamo e denunciamo da tempo, ovvero il disinteresse di Regione Liguria ad investire seriamente sul trasporto su ferro. Come emerso dal report di Legambiente solo 0,66% del bilancio regionale viene impegnato per il servizio ferroviario”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, sul Rapporto Pendolaria 2023 reso pubblico oggi da Legambiente.

“Dal report è emerso come in Liguria su 493 km di rete ferroviaria, 159 km sono ancora a binario semplice, una percentuale tra le più basse d’Italia – sottolinea Candia -. Sono stati poi evidenziati problemi cronici come i ritardi infrastrutturali sul Nodo Ferroviario genovese e sulla linea Genova – Acqui – Ovada, così come i dubbi sul raddoppio a Ponente che prevede di spostare a monte le stazioni, allontanandole dai centri abitati e interferendo con le attività agricole della Piana di Albenga”.

“Il peccato originale della maggior parte dei problemi sul trasporto ferroviario in Liguria dobbiamo ricordare che è il contratto di servizio firmato dalla Regione con Trenitalia, un accordo talmente svantaggioso per gli utenti che per più di 4 anni è rimasto secretato – evidenzia la consigliera regionale -. I cittadini devono sapere che fino al 2032 questo contratto prevede continui aumenti di tariffe per i biglietti e gli abbonamenti (già tra i più cari d’Italia) a fronte di nessun aumento di numero di treni e di km di linee percorse”.

Se da una parte la consigliera regionale punta il dito sui problemi del trasporto su ferro in Liguria, sostenendo anche la battaglia intrapresa da Legambiente per una transizione ecologica efficace che metta tra i primi punti il rilancio del trasporto ferroviario, parallelamente in questi anni sono state formulate anche delle proposte per migliorare da subito la situazione dei cittadini e dei pendolari che utilizzano, e vorrebbero utilizzare maggiormente il treno.

“Da anni noi chiediamo di aumentare di almeno il 20% i km percorsi dai treni in Liguria da qui fino al 2032, prevedendo più treni anche nelle ore serali – spiega Candia -. Serve anche aumentare il numero dei vagoni per trasportare più persone e più bici (i nuovi treni entrati in servizio in Liguria hanno diminuito del 15% la capacità di passeggeri). Abbiamo proposto, e continueremo a proporre anche abbonamenti agevolati per i giovani, un biglietto regionale estivo a tariffa unica ridotta e soprattutto un biglietto unico, e una piattaforma online unica, che permetta l’intermodalità negli spostamenti tra treno, bus, bici e gli altri mezzi di trasporto pubblico”.

“Quello che proponiamo – conclude Selena Candia – non è fantascienza ma realtà in diverse zone d’Europa dove da tempo si è deciso di investire seriamente sul trasporto ferroviario”.