Parma-Genoa 2-0, ma i rossoblù restano al secondo posto

Parma. Il Parma che batte il Genoa per 2-0 grazie alle reti di Benedyczak al 32′ e Vazquez su rigore al 53′ per un fallo di mano di Dragusin su cross ravvicinato di Zanimacchia. Prima sconfitta per Gilardino in campionato, meritata, perché il Genoa non ha fatto un tiro in porta e nel secondo tempo, nonostante i cambi, non è riuscito a creare occasioni da rete. L’iniziale 3-4-2-1 ha visto il centrocampo soffrire dopo il cambio obbligato nel Parma a causa dell’infortunio di Mihaila e l’ingresso di Sohm. Genoa che però mantiene la seconda posizione in classifica perché il Palermo ha sconfitto la Reggina 2-1. Si avvicina però il Sud Tirol e si allontana il Frosinone.

Un match dove nel Genoa non ha funzionato niente e da cui Gilardino può trarre qualche insegnamento. Se pressato il Grifone va in crisi e soprattutto Gudmundsson e Aramu insieme forse sono troppo da sopportare per l’equilibrio della squadra.



96′ Al fischio finale mischia furibonda tra i giocatori in una manciata di secondi, ma gli animi si placano dopo poco.

95′ Ammonito Sturaro per una spinta su Bernabé

90′ Saranno sei i minuti di recupero

90′ Palla morbida di Jagiello, colpo di testa di Vogliacco altissimo. Criscito esce dal campo

89′ Ammonito Zagaritis per una scivolata su Jagiello

88′ Problemi muscolari per Criscito, gioco fermo. Resta in campo perché i cambi sono stati già tutti effettuati

84′ Stavolta è corner per il Parma, con Sabelli che devia un tentativo di cross

83′ Ancora angolo per il Genoa, ma Buffon respinge

83′ Corner per il Genoa, cross di Salcedo respinto da Coulibaly

82′ Ammonito Salcedo per proteste

78′ Doppio cambio nel Genoa fuori Gudmundsson per Salcedo e Strootman per Sturaro

75′ Corner di Vazquez, Martinez smanaccia in fallo laterale. Intanto entrano Coulibaly per Ansaldi e Zagaritis per Del Prato

75′ Sohm per Vazquez, Strootman impedisce il passaggio mettendo in angolo

74′ Problemi alla spalla per Del Prato, che deve uscire

72′ Jagiello batte un calcio piazzato dalla destra, Dragusin di testa non riesce a girarla in porta disturbato da Del Prato, palla fuori

64′ Cambio nel Parma: fuori Benedyczak, dentro Bonny

62′ Occasione Parma: Strootman e Criscito si scontrano nel tentativo di calciare il pallone dal limite. Ripartenza del Parma e Zanimacchia che calcia sul primo palo. Martinez c’è. Nell’azione si fa male Criscito

61′ Nel Genoa fuori Aramu e Coda, dentro Yalcin e Puscas

60′ Corner per il Parma, ancora Vazquez e Benedyczak scambiano bene e Sabelli si rifugia in angolo. Calcio piazzato non sfruttato

53′ Sul dischetto Vazquez non sbaglia: spiazza Martinez con palla alla sua destra

50′ Rigore per il Parma: cross in area di rigore di Zanimacchia con Dragusin che tocca la palla col braccio, anche se attaccato al corpo. L’arbitro va a vedere il var e conferma

46′ Si riparte con un palla al Genoa e un cambio di Gilardino: fuori Matturro e dentro Jagiello

Primo tempo che vede il Parma in vantaggio sul Genoa grazie al gol di Benedyczak al 32′, che ha sfruttato un assist di Vasquez in spazio aperto e ha trafitto un incolpevole Martinez. Genoa che sembrava in controllo della partita dopo un inizio a favore della squadra di Pecchia, ma alla mezz’ora si è fatto trovare scoperto. Sinora nessun tiro in porta da parte dei rossoblù che qualche occasione l’hanno creata soprattutto su calcio piazzato o con cross per il gioco aereo. L’infortunio di Mihala nel Parma, dopo pochi minuti, non ha scombussolato la squadra, anzi. Il centrocampo del Genoa soffre.



46′ Tentativo dalla grande distanza per sorprendere Martinez fuori dai pali, ma il portiere c’è

45′ Saranno tre i minuti di recupero

45′ Corner dello stesso Bernabé prolungato da Del Prato, palla sul fondo

44′ Occasione Parma: Bernabé trova lo spazio per calciare a rete col sinistro tra due avversari, Martinez in tuffo mette in angolo

43′ Calcio piazzato di Aramu, Dragusin sopravanza tutti, ma il colpo di testa non è all’altezza. Palla fuori

38′ Duello tra Coda e Osorio, corner per il Genoa. Sulla battuta di Aramu Buffon blocca in due tempi

33′ Ammonito lo stesso Benedyczak per aver provocato i tifosi del Genoa

32′ Gol del Parma: Benedyczak se ne va sulla sinistra favorito da un assist di Vazquez che riesce a servirlo in caduta. Difesa del Genoa troppo alta, per l’autore della rete campo aperto e nulla può Martinez in uscita

29′ Cross lungo di Ansaldi, palla sul fondo

25′ Ammonito Sabelli, che blocca Ansaldi con una spinta

23′ Smanacciata di Vazquez su Frendrup, che resta a terra, per l’arbitro non c’è fallo



16′ Altro corner per il Genoa, ma è il Parma a uscire in ripartenza, Frendrup arretra e attende il momento giusto per intervenire e bloccare l’azione

16′ Cross di Aramu, deviazione provvidenziale per il Parma con Dragusin in agguato.

15′ Entra Sohm per Mihaila

15′ Cross di Aramu, colpo di testa di Coda, Buffon la sfiora e mette in angolo

13′ Si fa male Mihaila per un problema muscolare. Per il momento Parma in dieci

10′ Fourneau dice che si può continuare

9′ Punizione che sbatte su Gudmundsson, che tocca col braccio girandosi, c’è un check col var

7′ Fallo su Bernabé dopo un errore di Gudmundsson, Matturro interviene in scivolata e calcio piazzato da posizione pericolosa, nelle lunetta dell’area di rigore

4′ Corner direttamente in porta, Martinez blocca in presa alta

3′ Primo corner per il Parma con il cross di Benedyczak deviato da Dragusin

1′ Partenza con il Parma sul pallone

Esordio dal primo minuto per Matturro, con Gilardino che sceglie il 3-4-2-1 di qualità con Gudmundsson e Aramu alle spalle di Coda. Un esodo dei tifosi rossoblù al Tardini per un grande colpo d’occhio.

Ecco le formazioni in campo

Parma: Buffon, Del Prato (76′ Zagaritis), Osorio, Balogh, Bernabe, Estévez, Mihaila (15′ Sohm), Zanimacchia, Vàzquez, Ansaldi (76′ Coulibaly), Benedyczak (64′ Bonny).

Allenatore: Pecchia.

A disposizione: Champertier, Hainaut, Chichizola, Jurìc, Circati, Corvi, Inglese, Zagaritis.

Genoa: Martinez, Dragusin, Vogliacco, Matturro (46′ Jagiello), Sabelli, Frendrup, Strootman (76′ Sturaro), Criscito, Aramu (61′ Yalcin), Gudmundsson (76′ Salcedo), Coda (61′ Puscas)

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Agostino, Czyborra, Hefti, Boci, Badelj, Dragus.

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Ammoniti: Benedyczak, Zagaritis (P); Sabelli, Salcedo, Sturaro (G)