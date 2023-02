Pallacanestro, vittoria contro Tigullio e fuga di Sestri in Serie C

Genova. Settima vittoria di fila e fuga in Stagione Regolare per la Pallacanestro Sestri, vincente al PalaSport di Santa Margherita Ligure contro la seconda della classe, ovvero il Tigullio Sport Team. Vittoria ottenuta, nonostante alcune assenze importanti, grazie al tiro allo scadere di Pintus, che vale il +8 sulle inseguitrici.

Buon primo quarto da parte dei Seagulls, capaci di mettere l’inerzia dalla loro grazie ad un ottimo approccio alla gara. Nel secondo quarto la brillantezza offensiva viene meno ma l’attenzione difensiva rimane decisiva: solo 12 punti concessi agli avversari e vantaggio sestrese di +4 all’intervallo lungo. Al rientro in campo Tigullio cerca di rifarsi sotto alzando il ritmo e colpendo in contropiede, riuscendo ad agguantare Muzzì e compagni e a portarsi sul +3. Nell’ultima frazione Coach Guida suona la carica e i biancoblù a pochi minuti dalla fine riescono sia ad alzare il ritmo in difesa sia a stringere le maglie in difesa. Tiratori decisivi negli ultimi istanti, con un 3/3 concluso dal playmaker Fabrizio Pintus che mette l’ipoteca sulla vittoria.

Questo il commento di Mattia Calvia, assistente di Coach Guida: “Partita difficile sul campo della seconda in classifica. Buon approccio alla gara anche se le percentuali al tiro nelle frazioni centrali del match non sono buone siamo stati bravi poi a raddrizzare la partita nei minuti finali grazie a delle buone difese consecutive e ad un 3/3 da tre punti negli ultimi minuti. Visto l’andamento della partita ci siamo affidati di più al post basso dove il nostro centro Ludovico De Paoli ha giocato un’ottima gara”.