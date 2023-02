Aggiornamento ore 01,30 – Il tetto continua a bruciare, mentre i mezzi dei vigili del fuoco si alternano nell’intervento. Le operazioni dureranno molte ore.

Aggiornamento ore 00,30 – “Sono circa 90 gli sfollati – conferma l’assessore del Comune di Genova Sergio Gambino accorso sul posto – praticamente tutti hanno trovato una sistemazione alternativa, per dieci di loro è stata trovata sistemazione in albergo”. Amt ha fornito tre autobus per accogliere e poi trasportare gli sfollati nelle loro sistemazioni temporanee.

Aggiornamento ore 23,30 – Le fiamme continuano a divampare all’interno dell’ultimo piano. I vigili del fuoco stanno operando in via Piacenza e via Emilia, e le due strade restano momentaneamente chuse.

Genova. Un grosso incendio sta interessando un palazzo di via Piacenza, quasi all’altezza della Sciorba. Secondo le prime informazioni le fiamme hanno distrutto la copertura del civico 17 e interessato gli ultimi piani. Non sono al momento note le dinamiche di inizio evento.

Incendio in via Piacenza

Tutte le persone all’interno dell’edificio sono state evacuate. Risulta un ricovero verso il San Martino: una persona avrebbe accusato un malore in seguito alla situazione. Inizialmente in codice rosso, all’arrivo all’ospedale il quadro clinico è migliorato. Sul posto i medici del 118 e le pubbliche assistenze. Dopo l’evacuazione, avvenuta in maniera autonoma da parte dei residenti prima dell’arrivo dei soccorsi, alcuni anziani sono stati accompagnati all’ospedale per ricevere assistenza medica.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con tutte le squadre allertate: arrivati i rinforzi anche da Chiavari. I pompieri stanno operando in quota anche con le autoscale, cercando di domare il rogo che ha divorato l’ultimo piano dell’edificio. Al momento, a mezzanotte, la situazione appare ancora non sotto controllo.

Le prime fiamme sarebbe scaturite verso le 20,30 di sera, sul tetto, dove da giorni erano in corso dei lavori, come riportato dagli abitanti del palazzo sfollati, intervistati da Genova24 sul posto. La protezione civile è al lavoro per trovare una sistemazione alle tante famiglie rimaste senza casa, almeno per questa notte.

Per quanto riguarda la viabilità al momento via Piacenza e via Emilia sono chiuse al traffico. Per giungere in zona bisogna utilizzare via Adamoli, sull’altra sponda del Bisagno.

