Ordine degli avvocati di Genova, rinnovato il consiglio: il più votato è Stefano Savi, sarà in tandem con Cocchi

Genova. Rinnovato il consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova. Dei 21 eletti, 19 sono della lista uscente mentre due sono gli outsider Aurelio Di Rella e Carlo Fusco. Il nuovo consiglio vede il ritorno dei penalisti. I primi due anni continuerà a fare il presidente Luigi Cocchi che poi passerà il testimone a Stefano Savi.

Nove le donne elette. Sui 4 mila legali di Genova e provincia hanno votato in 1.800. “Un dato in linea con quello nazionale – sottolinea Stefano Savi, il candidato che ha ricevuto il maggior numero dei consensi (689) – ma che indica una disaffezione della categoria. Credo che questo sia dovuto anche ai tanti problemi collegati alla crisi della giustizia: dal covid alla crisi economica, passando per la carenza di organico del tribunale che ha bloccato i processi”.

“Per questo, per esempio, sarà importante, insieme ai magistrati, fare il massimo affinché queste disfunzioni vengano sanate per tornare a una piena operatività”. Oltre a Savi e Cocchi sono stati riconfermati Federica Adorni, Chiara Antola, Fabio Bajetto, Pietro Aragona, Simonetta Coconi, Caterina Fabbrizio, Riccardo Lamonaca, Alessandra Volpe, Paolo Bonanni, Nicoletta Garaventa, Valerio Catambrone, Roberta Caprioli. I nuovi entrati sono Antonella Piccini, Alessandra Mereu, Lorenzo Barabino, Paolo Canepa, Carlo Fusco e Aurelio Di Rella.