Ordinanza antismog, slitta ancora la firma: trattativa fiume con la Regione per le deroghe

Genova. Slitta ancora la firma della nuova ordinanza antismog del Comune di Genova. Ieri il sindaco Marco Bucci aveva dato per certo che il provvedimento sarebbe arrivato oggi, ma in mattinata l’assessore Matteo Campora ha rimandato nuovamente: “Oggi dovremmo chiudere il testo e poi, domani o dopodomani, andare in pubblicazione con una serie di correttivi”.

Fermo restando che l’entrata in vigore resta fissata al 1° marzo, a dilatare i tempi è la lunga trattativa con la Regione in merito alle deroghe su furgoni e mezzi da lavoro: “Avremo oggi una nuova interlocuzione in modo da coordinare l’ordinanza con la legge regionale – conferma Campora – ma ritengo che in queste settimane siamo riusciti a dare una risposta alle richieste di cittadini e attività commerciali”.

La novità sostanziale, spiegata oggi dall’assessore, è che nell’area 2 (quella più esterna rispetto al centro) i mezzi commerciali potranno circolare liberamente, mentre nell’area 1 è prevista una deroga per i veicoli Euro 3 diesel, ancora largamente diffusi. Il punto è decidere se questa deroga sarà di sei mesi, come vorrebbe Palazzo Tursi su spinta delle associazioni di commercianti e artigiani, o di soli tre mesi, come ipotizza la Regione per non vanificare gli effetti dell’ordinanza e non trovarsi a pagare altre sanzioni imposte dall’Unione Europa per gli sforamenti sul biossido di azoto.

Le due zone sarebbero ormai definite. Quella centrale, dove entreranno in vigore le limitazioni più stringenti (stop a Euro 1 benzina, Euro 3 diesel e inferiori), sarà tracciata in modo da escludere i parcheggi d’interscambio e allo stesso tempo includere le centraline Arpal che hanno registrato valori di inquinamento sopra la soglia (quindi anche corso Europa all’incrocio con via San Martino).

Le altre “eccezioni” le ha confermate ieri il sindaco Bucci: niente multa per chi viaggia almeno in tre su una macchina, per chi si muove per motivi di salute e per chi mostrerà il contratto di acquisto di un mezzo green non ancora consegnato. Ci sarà poi un nuovo incentivo – un abbonamento Amt gratuito per cinque anni – rivolto a chi rottamerà un veicolo inquinante senza acquistarne uno nuovo.

Anche perché questi correttivi, avverte Campora, sono solo transitori: “Dovremo organizzarci per le fasi successive e monitorare di continuo la qualità dell’aria. In futuro vogliamo una città quasi esclusivamente basata su trasporto pubblico locale, che offrirà un servizio sostenibile, veloce e confortevole”.