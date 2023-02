Ordinanza antismog, l’assessore Campora: “La prossima settimana decidiamo le deroghe”

Genova. “La prossima settimana saremo in grado di fare un elenco delle possibili deroghe senza minare l’impianto dell’ordinanza“. Lo annuncia l’assessore alla Mobilità Matteo Campora a proposito dei nuovi divieti anti-smog che entreranno in vigore a Genova a partire dal 1° marzo, contestati dai sindaci dei comuni confinanti col capoluogo e da associazioni di categoria che denunciano il rischio di uno stop massiccio ai mezzi commerciali.

“L’ordinanza discende dalla legge regionale. È un’ordinanza importante, ma ci potranno essere correttivi – spiega Campora confermando le anticipazioni trapelate nei giorni scorsi dal sindaco Marco Bucci -. Stiamo incontrando le categorie ma riteniamo che il provvedimento vada nella direzione di diminuire l’impatto dell’inquinamento sulla città. In questi giorni stiamo verificando come andare incontro a quelle attività che si trovano in difficoltà, tenuto conto che il mercato automobilistico oggi ha tempi di consegna molto lunghi, quindi sarà possibile pensare a deroghe per chi ha ordinato un mezzo che sarà consegnato tra mesi sarà possibile pensare a deroghe”.

L’ordinanza, che deriva dalle sanzioni europee per l’inquinamento fuori legge anche a Genova, sarà in vigore nei giorni feriali dalle 7 alle 19 e riguarderà i veicoli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1 (benzina) o Euro 3 (diesel) e i ciclomotori Euro 1. Sono già comunque previste deroghe per i mezzi storici e per le auto con contrassegno disabili e un ventaglio di incentivi per chi sia intenzionato a sostituire i veicoli colpiti dai divieti con altri ibridi o elettrici.

La deroga più semplice da attuare sarebbe di tipo geografico e vedrebbe la creazione di alcuni percorsi concessi anche ai mezzi inquinanti tra le direttrici centro periferie e in collegamento con i parcheggi di interscambio. Si tratta di una soluzione che renderebbe il cambio di abitudine graduale ma che, per esempio, non aiuterebbe chi usa furgoni e auto per consegne o interventi (facchini, traslocatori, giardinieri, idraulici, e così via). I correttivi potrebbero riguardare perciò tutti i mezzi commerciali, per dare tempo di adeguarsi a chi lavora con un veicolo inquinante.

Più difficile che possa essere posticipata l’entrata in vigore dei divieti, anche se Campora non lo esclude totalmente: “Posticipare? Ne discuteremo col sindaco, ma il 1° marzo è una data importante, bisogna arrivarci dando una risposta alle attività che devono organizzarsi. Abbiamo sul tavolo una serie di proposte che valuteremo col sindaco”.

Venerdì c’è stato un primo incontro, per ora solo interlocutorio, tra Confcommercio e Confesercenti e gli assessori comunali a Mobilità e Ambiente, Matteo Campora, e al Commercio, Paola Bordilli. Le associazioni di categoria hanno sottolineato come i veicoli commerciali euro 3 siano ancora moltissimi. E intanto manca meno di un mese all’entrata in vigore dell’ordinanza.