Ordinanza antismog, i vespisti tremano ancora: “Boom di richieste di iscrizione al registro storico”

Genova. Sono decuplicate le richieste di iscrizione al registro storico presentate da proprietari di moto e scooter in vista dell’ordinanza antismog del Comune di Genova. A raccontarlo è Giulio Romei, presidente ligure della Federazione Italiana Motociclisti. Un provvedimento che, ancora una volta, “colpirà soprattutto le Vespe, le Api e in generale i mezzi con motore a due tempi, tenendo conto che moto degli anni Novanta e dei primi anni Duemila in città girano ancora, anche se non siamo in grado di fornire numeri precisi”.

Di fatto, con l’ordinanza che entrerà in vigore dal 1° marzo, per i mezzi a due ruote cambia solo l’area di applicazione: se prima il divieto di circolazione per tutti gli Euro 0 e per i due tempi Euro 1 riguardava solo il centro cittadino, tra meno di una settimana quei motocicli e ciclomotori non potranno più circolare sull’intero territorio genovese. Ferme restando le fasce orarie: dopo le 19.00, prima delle 7.00 e nel weekend vige sempre il “liberi tutti”, anche per vespisti e affini.

Del resto, ricorda Romei, “Genova è la capitale della Vespa”. E nella nuova ordinanza, è bene ricordarlo, è mantenuta la deroga per i mezzi iscritti nei registri nazionali dei veicoli storici regolarmente certificati ed in possesso del certificato di rilevanza storica. Per iscrivere una moto (ma anche un triciclo o un motocarro) al registro storico è necessario che abbia compiuto almeno 20 anni e che risulti originale o ben restaurato, in maniera conforme all’originale: un requisito che a volte può essere molto oneroso. Per ottenere il certificato esistono due procedure e per informazioni si può consultare l’apposita sezione sul sito della Federmoto.

D’altra parte agli appassionati delle due ruote a motore resta l’amaro in bocca: “Siamo sicuramente favorevoli alle attività per ridurre impatto l’inquinamento atmosferico, ma nell’ordinanza stessa c’è un passaggio che lascia perplessi, quello in cui si osserva che anche nei primi sei mesi del 2020 risulta superato il valore sulla media annuale di NO2 nonostante le limitazioni alla circolazione veicolare dovute alla pandemia di Covid-19. Questo è già un indicatore importante del fatto che le ordinanze per limitare il traffico non hanno nessun impatto, non sono significative”.

Per la transizione all’elettrico, nonostante gli incentivi messi a disposizione dalla Regione attraverso il Comune, restano problemi da risolvere. Uno su tutti, la mancanza di colonnine di ricarica adeguate alla tecnologia della maggior parte degli scooter in commercio, dotati di presa Schuko. “Sarà sicuramente il futuro – riflette in conclusione Romei – anche se sull’impatto zero non sono sicuro: bisogna capire come sarà prodotta l’energia e da dove saranno estratte le terre rare necessarie. Sarebbe bene pensare anche a combustibili alternativi e non solo all’elettrico”.