Ordinanza antismog, Bucci: “Cinque anni di abbonamento Amt gratis a chi rinuncia all’auto”

Genova. Cinque anni di abbonamento Amt gratuito a chi rottamerà un’auto o una moto inquinante e rinuncerà a comprare un altro mezzo, scegliendo di muoversi solo coi mezzi pubblici. A confermare il nuovo “incentivo” è il sindaco Marco Bucci, alla vigilia della pubblicazione della nuova ordinanza antismog, modificata dopo le proteste di semplici cittadini e operatori economici, che entrerà comunque in vigore dal 1° marzo.

Bucci ha confermato che il provvedimento definitivo sarà pubblicato domani (mercoledì 22 febbraio) e conterrà diverse deroghe. Quella più interessante, emersa solo nelle ultime ore, riguarda il car pooling: “Se un’auto inquinante verrà fermata con almeno tre persone a bordo non scatterà la multa”. Una misura pensata per incoraggiare gli spostamenti collettivi che contribuiscono comunque a ridurre le emissioni nocive.

La deroga per i mezzi commerciali (o comunque destinati al trasporto di cose) sarà di sei mesi, conferma il sindaco. Sul punto era necessario il via libera della Regione, poiché l’ordinanza e i conseguenti contributi per la sostituzione dei veicoli più vecchi discendono proprio da una legge regionale. E ancora: “Chi avrà comprato l’auto nuova pur non avendola ancora ricevuta potrà circolare – conferma il sindaco -. Bisognerà mostrare il contratto di acquisto“. Via libera anche a chi va in ospedale o si muove per motivi sanitari: “Funzionerà con un’autodichiarazione”.

Come anticipato, inoltre, la città verrà suddivisa in due aree concentriche: “L’ordinanza forte si applica solo nella zona centrale, tutti i parcheggi di interscambio avranno libero accesso”, spiega Bucci. I confini grossomodo saranno la zona della Foce, Marassi e Dinegro. Nella zona esterna, fino ad oggi completamente libera dai divieti antismog, saranno in vigore misure più blande. Transito garantito anche a chi attraversa la città in Sopraelevata e ai passeggeri diretti agli imbarchi dei traghetti.

L’ordinanza, almeno nell’area centrale, andrà a colpire tutti i veicoli leggeri (auto e furgoni) classificati Euro 1 (benzina) ed Euro 3 (diesel) e categorie inferiori, mentre saranno vietati tutti i motocicli di categoria uguale o inferiore a Euro 1. Il piano di incentivi del Comune di Genova prevede contributi fino a 9mila euro per la sostituzione di un mezzo inquinante con uno elettrico o ibrido (comprese le e-bike). Qui tutte le informazioni e il link per fare domanda. In alternativa, come anticipato da Bucci, cinque anni di trasporto pubblico gratis in tutto il territorio del Comune di Genova.