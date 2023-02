Ordinanza anti-smog, si allarga la protesta contro i divieti della giunta Bucci

Genova. A meno di un mese dall’entrata in vigore si allarga la protesta nei confronti della nuova ordinanza anti-smog del Comune di Genova che dal 1° marzo istituisce il divieto di circolazione in tutta la città per i veicoli più inquinanti. Lo stop, in vigore nei giorni feriali dalle 7 alle 19, riguarda i veicoli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1 (benzina) o Euro 3 (diesel) e i ciclomotori Euro 1. Sono previste deroghe per i mezzi storici e per le auto con contrassegno disabili e un corposo piano di incentivi per sostituire i veicoli colpiti dai divieti con altri ibridi o elettrici.

Ma i contributi economici non bastano ad arginare il malcontento, che non riguarda solo i cittadini ma anche i sindaci dei Comuni confinanti. Come quelli dell’alta Valpolcevera, che in una lettera aperta al sindaco metropolitano Marco Bucci hanno chiesto un incontro segnalando i disagi di chi abita nell’entroterra: “Ogni giorno molte persone, impiegati, operai, professionisti, artigiani, insegnanti, si recano in città per prestare la loro opera. Questo incessante interscambio crea valore economico e sociale per la città di Genova. Anche chi ha intenzione di conformarsi alla disposizione si trova di fronte alla concreta difficoltà di reperire sul mercato in 60 giorni automobili o camion e furgoni”.

Proteste che ricordano quelle sorte a Milano dopo l’estensione dei divieti validi nell’area B, corrispondente a gran parte del territorio comunale meneghino. Il provvedimento adottato dal Comune di Genova, in realtà, è dettato dalla procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea per il superamento delle soglie di legge di biossido di azoto. I fondi per gli eco-incentivi arrivano dalla Regione e dipendono proprio da questa situazione che, insieme a quella di altre città, è costata una condanna all’Italia da parte della Corte Ue.

“A Genova la qualità dell’aria è pessima da anni, ma il Comune invece che pensare a strategie vere e concrete di diminuzione dell’utilizzo dei veicoli privati attraverso proposte efficaci nel tempo e sostenibili, emette ordinanze che vanno a penalizzare ancora una volta i cittadini“, attacca oggi la consigliera del Pd Cristina Lodi secondo cui i privati si troveranno “all’improvviso, in un momento di grave crisi economica, impossibilitati a utilizzare i propri mezzi senza però avere delle adeguate alternative per spostarsi in città e, soprattutto, verso la città. Inoltre, la delibera metterà in ginocchio anche le piccole attività che posseggono veicoli a uso commerciale Euro 3. Poco preavviso per consentire a queste persone di organizzarsi e poche risorse a disposizione per fare nuovi investimenti, considerata la difficoltà nel trovare i veicoli, i lunghi tempi di attesa e le perplessità generali sul bando per i finanziamenti, che pretende la rottamazione e l’acquisto di un veicolo nuovo, senza la garanzia che ci siano fondi a sufficienza per tutti”.

Nel mirino la mancanza di alternativa come “un trasporto pubblico efficiente che serva adeguatamente tutte le zone, anche e soprattutto quelle periferiche”, “alleanze con i sindaci della Città Metropolitana, proponendo una bigliettazione unica che metta insieme linee extraurbane, urbane e ferroviarie” e “l’aumento e la riqualificazione delle aree verdi, una rete funzionante di sharing mobility e molto altro”. Ci si chiede poi se questa misura andrà effettivamente a migliorare la qualità dell’aria in città.

A Tursi presenterà una mozione anche il consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione: “È una misura iniqua che colpisce ancora una volta le classi meno abbienti, chi in sostanza è costretto a recarsi al lavoro con la Panda o la Vespa perché non ha la possibilità di cambiare il mezzo, e i moltissimi artigiani che utilizzano furgoni per lavorare, come sottolineato da Confartigianato in una nota diffusa alla stampa questa mattina – commenta -. Di fatto la misura non servirà a ridurre significativamente l’inquinamento, poiché non è previsto un limite al traffico in sé, ad esempio con pedonalizzazioni o targhe alterne, ma semplicemente si infierisce sui mezzi privati di una specifica fetta di popolazione, quella economicamente più fragile, già duramente impattata dai rincari energetici e di tutti i beni primari”.

La richiesta è quella di “ridurre al solo centro cittadino la zona interessata dal divieto di circolazione (e non interdire tutto il territorio comunale, che significherebbe per molte delegazioni mal servite da mezzi pubblici gravi disagi negli spostamenti), che di prorogare di almeno sei mesi l’entrata in vigore del provvedimento. Infatti, anche per chi ha la possibilità di cambiare mezzo, vi sono tempi tecnici di attesa dovuti alla crisi bellica che come è noto sta provocando penuria di materie prime e ritardi nella produzione”.

Non manca tuttavia chi appoggia le scelte di Tursi. “I sindaci dei piccoli comuni confinanti con Genova protestano per la nuova ordinanza che metterà al bando nel capoluogo i veicoli più inquinanti? Troppo comodo vivere nelle loro belle casette di campagna e villette di riviera e lasciare che i loro cittadini vengano a gasarci in città – accusa la Fiab, associazione che riunisce i ciclisti urbani -. Proprio in questi giorni è uscito il dossier Mal’aria di città di Legambiente che evidenzia come i livelli di smog siano ancora troppo alti nelle città italiane e soprattutto molto lontani dai limiti normativi previsti dall’Unione Europea per il 2030. Se fossimo già nel 2030, 72 città sarebbero fuori legge”.

“E Genova come sta? Male con il biossido di azoto – ricorda la Fiab Ha una media annuale 2022 di 30 microgrammi al metro cubo. Per rispettare i parametri dell’Unione Europea per il 2030 dovrà abbattere questa soglia del 34% ma non si può certamente pensare che ciò avvenga al 31 dicembre 2029 quando si stappa lo spumante. È un processo che va per gradi e bisogna incominciare subito, altro che chiedere deroghe per gli euro 1 benzina ed euro 3 diesel. Non ci vengano poi a dire che la colpa è delle navi, magari contribuiranno, ma quando la centralina si San Martino a Genova ha degli sforamenti del biossido d’azoto anche in base all’attuale normativa non sono di certo le navi che attraccano in corso Europa. Facilmente saranno auto, moto, autocarri che vanno e vengono anche da Bogliasco e altri comuni limitrofi. Cosa provoca il biossido d’azoto? Da fonti del Ministero della Salute: può provocare irritazione oculare, nasale o a carico della gola e tosse. Alterazioni della funzionalità respiratoria si possono verificare in soggetti sensibili, quali bambini, persone asmatiche o affette da bronchite cronica. Non ne abbiamo proprio bisogno di malattie respiratorie in quest’ultimo periodo”.