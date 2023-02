Operaio Ansaldo colpito alla testa operato d’urgenza nella notte: peggiorate le sue condizioni

Genova. Peggiora il quadro clinico di Simone Bonori, l’operaio Ansaldo dal 22 febbraio ricoverato in condizioni gravissime al San Martino di Genova dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

La Direzione Sanitaria dell’ospedale ha reso noto attraverso una nota stampa che nella tarda serata di ieri il giovane di 36 anni vittima del noto incidente sul lavoro è stato sottoposto dall’équipe diretta dal professor Gianluigi Zona ad intervento neurochirurgico dato il peggioramento delle condizioni cliniche. Sempre sedato, è ora nuovamente ricoverato nella Rianimazione M3 del Monoblocco diretta dal professor Paolo Pelosi.

L’incidente aveva visto staccarsi da un tornio si è staccata una componente in metallo che ha sfondato una paratia colpendo in maniera violentissima l’operaio in pieno volto.

Nel frattempo, lunedì 27 febbraio alle ore 16,30 il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi incontrerà in prefettura i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Ansaldo per fare il punto sulla sicurezza dei lavoratori e dell’impianto industriale.