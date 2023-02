Omicidio Alice Scagni, la procura chiude le indagini: “Delitto premeditato e commesso con crudeltà”

Genova. Omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà e dall’uso del coltello. E’ questa l’accusa formulata dalla procura di Genova nei confronti di Alberto Scagni che la sera del primo maggio ha ucciso con 24 coltellate la sorella Alice, 34 anni, aspettando che uscisse a portar fuori il cane sotto la sua abitazione di via Fabrizi a Quinto.

Un reato per cui il codice penale prevede l’ergastolo anche se Alberto, giudicato dalla perito del gip Elvezio Pirfo semi-infermo di mente, potrà ottenere uno sconto di pena, ma dovrà affrontare un processo in corte d’assise visto che le aggravanti non consentono di accedere al rito abbreviato. Ora Scagni, difeso dagli avvocati Maurizio Mascia ed Elisa Brigandì, potrà decidere di farsi interrogare, poi il pm chiederà il rinvio a giudizio.

Restano aperte invece le indagini della Procura sulle presunte omissioni di polizia e centro di salute mentale che secondo l’esposto presentato dall’avvocato dei genitori Fabio Anselmo avrebbero – nel caso dei poliziotti – consentito ad Alberto di uccidere la sorella quando avrebbe potuto essere fermato. Nel fascicolo, per omissioni d’atti d’ufficio, sono stati iscritti due poliziotti e un medico che sono già stati tutti interrogati.

I poliziotti in particolare hanno chiarito come la chiamata al 112 del padre di Alice dopo la minaccia telefonica di Alberto arrivata intorno all’ora di pranzo, non avrebbe potuto consentire di inviare una volante non essendoci un pericolo immediato (Alberto non era sotto casa dei genitori né della sorella): così gli agenti avevano detto di richiamare in caso di fosse fatto vivo. Ma così non è stato. Alberto era andato quella sera a casa della sorella ma non aveva nemmeno citofonato: aveva nascosto il coltello in un sacchetto e quando la sorella era scesa l’aveva uccisa a coltellate.

All’origine del delitto, probabilmente come ha indicato la perizia, lo stato mentale di Alberto unito a continue richieste di soldi a una famiglia da cui si sentiva abbandonato. E nel suo delirio aveva deciso di uccidere proprio l’unica persona, la sorella Alice, che per sua stessa ammissione, aveva continuato a interessarsi a lui: era l’unica con cui aveva un “rapporto normale” aveva spiegato Scagni al perito. E al consulente che gli aveva chiesto perché avesse ucciso proprio lei, l’unica frase che era riuscito a dire Scagni è: “Perché mio cognato non ha avuto il coraggio di uscire dalla porta e ha mandato lei”.