Nuovo viadotto per il Porto, domani via della Superba chiusa per varo travi

Genova. Proseguiranno domani, mercoledì 1° marzo, le operazioni di varo delle travi del nuovo viadotto di ingresso al Porto. Il forte vento di domenica 26 febbraio ha ostacolato il sollevamento di tutte le travi come previsto nella programmazione iniziale.

Per completare queste attività sono necessarie quindi le seguenti modifiche alla viabilità:

– via della Superba direzione levante – ponente tratto chiuso tra via San Giovanni D’Acri e Aeroporto dalle ore 1.00 alle ore 13.00

– per i mezzi pari o inferiori a 31 ton. diretti all’ Aeroporto percorso consigliato via Guido Rossa/via Siffredi/Viadotto via Pionieri e Aviatori d’Italia.

– per i veicoli superiori a 31 ton. diretti all’ Aeroporto percorso obbligato in senso unico alternato (gestito da movieri) sulla corsia mare di via della Superba tra San Giovanni d’Acri e via Pionieri e Aviatori d’Italia.