Nuova diga, a Pra’ l’assemblea pubblica di chi dice no alla fabbrica dei cassoni: “Opzione zero”

Genova. Venerdì 17 febbraio alle 21 nei locali della chiesa di San Rocco di Pra’ si terrà un’assemblea pubblica organizzata dai comitati preoccupati per la futura “fabbrica dei cassoni” della nuova diga foranea davanti al terminal Psa e dai gruppi di minoranza in municipio Ponente.

Un incontro – in attesa che sia convocata un’assemblea pubblica “ufficiale” già promessa anche dal municipio – per fare il punto su quanto finora reso pubblico in merito al progetto, sui possibili margini di trattativa con Comune e Autorità portuale e su come imbastire la lotta nel caso questi margini fossero troppo ridotti.

Il nodo. Il progetto presentato alcune settimane fa da Palazzo San Giorgio e dal Comune prevede circa due anni di cantiere, a partire dalla primavera 2024, tra il cosiddetto “sesto modulo” del terminal di Pra’ e lo specchio acqueo antistante. Qui, davanti al lido di Pegli, saranno assemblati i cassoni in calcestruzzo che saranno alla base della nuova diga foranea del porto di Genova, un’opera importante per lo sviluppo dello scalo e finanziata in gran parte con fondi Pnrr.

In tutto i cassoni saranno 96 ma quelli che sorgeranno a Pra’ dovrebbero essere non più di 39. Gli altri verranno costruiti a Piombino e Vado e, nel caso l’Autorità portuale dovesse avere campo libero su alcune aree attualmente in concessione all’ex Ilva, anche davanti a Cornigliano. La cifra limite di 39 quindi potrebbe diminuire ulteriormente. L’ipotesi però è tutt’altro che accreditata vista anche la difficile partita sulle aree dell’acciaieria.

Le preoccupazioni. I comitati di residenti contrari alla “fabbrica dei cassoni” temono un impatto troppo pesante del cantiere sulla vita del ponente. Sia in termini di inquinamento acustico sia di inquinamento atmosferico, anche se l’Authority ha assicurato che saranno rispettati i limiti previsti dalla legge e che i livelli di aria e rumore saranno constantemente monitorari. Il cantiere avrà un impatto innegabile anche sulla viabilità autostradale: si parla di tre tir all’ora – sulle 24 ore – in passaggio dallo svincolo autostradale di Genova Pra’ verso il sito di costruzione. In teoria i mezzi pesanti non dovrebbero neppure avere bisogno di percorrere la viabilità ordinaria.

La politica. La battaglia contro l’allestimento del cantiere è stata sposata con convinzione dal centrosinistra e dal M5s, forze di opposizione in consiglio municipale, ma non è un segreto che la questione sia fonte di imbarazzi anche per la stessa maggioranza di centrodestra impegnata nel gestire il malcontento di un territorio che si sente, per l’ennesima volta, scelto per ospitare servitù che influiscono negativamente.

Il presidente del Municipio Guido Barbazza, in passato tra le anime delle associazioni di quartiere a Pra’, ha spiegato che la posizione del municipio non può essere quella di conflitto ma che ha formalmente chiesto all’Autorità portuale “di valutare ulteriormente la possibilità di realizzare la totalità dei cassoni nell’altro sito selezionato, posto fuori Genova, evitando di procedere con la soluzione prospettata presso il Bacino Portuale di Pra’”. Barbazza ha inoltre invitato Adsp “a presentare pubblicamente le modalità operative del prospettato cantiere e gli accorgimenti previsti per evitare emissioni sonore e di polveri in atmosfera, a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini locali”.

L’ex presidente di municipio Claudio Chiarotti, ora a capo dell’opposizione, attacca: “Potrebbe smetterla di parlare di scelta di Autorità portuale in quanto è chiaro, dalle dichiarazioni del sindaco e dell’assessore Maresca, che questa ennesima servitù sia stata una decisione quantomeno sostenuta dal Comune. Sarebbe importante, caro presidente, che il municipio tenesse una posizione ferma sulla contrarietà”.

La raccolta firme. Non si ferma la raccolta firme portata avanti dai comitati Pegli Bene Comune, Lido di Pegli, Noi di Pra’, Palmaro, e Quartiere di Multedo. Oltre che online, dove sono state raggiunte le 2500 adesione, si può firmare anche in alcuni punti dedicati: a Pegli (bar Dal Ranocchio, Alessandra Abbigliamento, farmacia Marini), a Pegli Lido (bar Old Monteleone), a Pra’ (Fiori di Angela) e a Multedo (Molly Malone’s).