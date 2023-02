“No alle strette sul regolamento”, gli artisti di strada di Genova lanciano la petizione on line

Genova. Continua il confronto tra gli artisti di strada di Genova e l’amministrazione civica sulle modifiche che il comune, su spinta del Municipio I, vorrebbe applicare sul regolamento per le esibizioni dei buskers nelle vie del centro storico oggi vigente.

Dopo lo scontro in sede prima di consiglio municipale e poi di commissione consigliare a Tursi, l’associazione che rappresenta gli artisti di base a Genova, (e che sui social conta più di 16mile sostenitori), ha lanciato in queste ore una nuova petizione che in poche ore ha già raccolto oltre 1300 adesioni: la richiesta è quella di non modificare il regolamento ma piuttosto aumentare i controlli della polizia locale.

“L’Arte di strada è una risorsa a costo zero per la città di Genova, è veicolo di cultura, e l’identità culturale è di tutti – si legge nel comunicato che accompagna la raccolta firme on line – Per la terza volta in pochi anni, la comunità degli artisti si ritrova a fare i conti con proposte restrittive e penalizzanti su un regolamento vigente che funziona ma non è applicato da chi di dovere”.

“Il regolamento comunale per l’Arte di strada a Genova è stato modificato e approvato nel mese di marzo 2017, dopo un’attenta valutazione anche di esperti del settore – prosegue il documento – Solo pochi mesi dopo, con il cambio di giunta, veniva nuovamente messo in discussione con la precisa intenzione di limitare drasticamente la libertà di espressione degli artisti. Un secondo tentativo è avvenuto nel 2019, e il 2 febbraio 2023 viene infine approvata la mozione del Municipio I Centro Est, con una serie di richieste nuovamente “mortificanti” per la nostra intera categoria. Tutto sulla base di lamentele spesso tendenziose, e senza coinvolgerci nella sottoscrizione di punti molto precisi e tecnici che riguardano la nostra attività”.

“Si fa riferimento a regolamenti limitativi di altre città, lamentando l’apertura di Genova nei confronti dell’arte di strada. E’ a dir poco destabilizzante che la chiusura, al posto dell’accoglienza, venga segnalata come modello virtuoso da seguire – sottolineano i buskers genovesi – E’ evidente che non si tiene conto della natura e della storia dell’arte di strada, che in molti casi è il primo palcoscenico di prova per testare e valutare il proprio talento artistico. Grandi star internazionali hanno iniziato proprio per strada ad affinare la propria arte, senza che nessuno li conoscesse. Dario Fo, Robin Williams, Philippe Petit, Bruce Springsteen, John Coltrane, Steve Martin, George Michael, Tracy Chapman, B.B. King, Sheryl Crow, Luca Barbarossa, Daniele Silvestri, Rod Stewart, Pierce Brosnan, Alanis Morisette, Edith Piaf, ZAZ, i Maneskin. Solo per citarne alcuni”.

“Come comunità, ci sentiamo discriminati da una stretta cerchia di persone che evidentemente non ci vuole nella nostra città e chiediamo che la politica non faccia eco a richieste di parte, che non valorizzano in alcun modo la nostra arte, anzi. Suggeriamo che, per arginare le eventuali criticità, laddove necessario, vengano effettuati maggiori controlli da parte della Polizia Municipale – concludono – Chiediamo inoltre che il regolamento vigente, che tutela equamente tutte le parti, non sia modificato a scapito di noi artisti. Eventuali modifiche aggiuntive e limitative sarebbero in contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale e con la tanto decantata valorizzazione del centro storico e dell’arte di strada”.

A questo LINK il testo integrale della petizione