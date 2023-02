Genova. Era dai tempi delle proteste dei lavoratori Amt e Amiu durante il “governo Doria” che in consiglio comunale a Genova non si assisteva a una protesta veemente come quella inscenata nel pomeriggio di oggi dalle maestre e collaboratrici scolastiche precarie (usiamo il femminile perché si tratta per la maggior parte di donne) degli asili nido e delle scuole d’infanzia genovesi.

Una protesta iniziata alle 14 davanti a palazzo Tursi, con striscioni e bandierine sventolate dagli stessi bambini, ma proseguita sugli spalti del pubblico del consiglio e fuori dalle porte dell’aula rossa con una temperatura così alta da rendere necessario l’intervento della polizia locale e della Digos della questura per gestire la situazione.

Sullo sfondo un acceso scontro a colpi di comunicati (e non solo) tra maggioranza e opposizione, con i progressisti che hanno chiesto le dimissioni del presidente del consiglio Carmelo Cassibba. Ma alla fine, al termine della giornata, arriva anche uno spiraglio di speranza per i 50 precari che questo venerdì 3 marzo sarebbero rimasti a casa.

Proroga dei contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2023, otto nuove assunzioni a tempo indeterminato in più rispetto a quanto già previsto dai calcoli sulla pianta organico, e un impegno per il futuro a non privatizzare il servizio. Sono le rassicurazioni che il sindaco Marco Bucci ha dato ai sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil – dopo lo scioglimento della seduta del consiglio comunale – durante un incontro chiarificatore.

Il contenuto dell’accordo, che anticipa un tavolo di confronto tra amministrazione e sindacati previsto già domani, è stato rivelato da una delegata sindacale alle decine di maestre e collaboratrici scolastiche precarie che hanno atteso, nell’atrio di palazzo Tursi, le risposte non arrivate né durante il consiglio comunale né nei giorni scorsi in altre sedi istituzionali.

Manifestazione per i precari degli asili nido e delle scuole dell’infanzia genovesi

Da chiarire in quale modo si troveranno le coperture finanziarie visto che parte dei precari dei servizi educativi della fascia 0-6 anni fino a oggi erano retribuiti con fondi Covid e in parte con altri fondi sul personale a cui il Comune, in base a determinate norme, non può più attingere.

La seduta di oggi del consiglio comunale, come si diceva, non è stata conclusa regolarmente ma sciolta anzitempo per via delle proteste. Una dinamica che ha scatenato le polemiche, per diversi motivi, sia della maggioranza sia dell’opposizione. Che in un botta e risposta a mezzo stampa hanno riassunto il pomeriggio. Pubblichiamo entrambe le note, partendo con quella del centrodestra.

“Oggi, a causa del comportamento dei gruppi di minoranza non rispettosi delle regole durante la seduta del consiglio comunale, il presidente del consiglio è stato costretto a convocare una conferenza dei capigruppo sospendendo l’attività dell’aula. Tale riunione è stata disertata dai capigruppo della minoranza: ciò ha di fatto impedito il proseguimento dei lavori del consiglio comunale. Una condotta gravissima che non si è mai verificata nella storia del Comune di Genova. I consiglieri di minoranza hanno di fatto impedito all’organo rappresentativo della città, il consiglio comunale, di lavorare, violando il regolamento: un vero attentato alla democrazia. Inoltre, è stato disatteso anche un accordo preso nella conferenza dei capigruppo che si è tenuta questa mattina dove si era stabilito di incontrare i lavoratori a fine seduta. La mancata presenza dei capigruppo di minoranza alla riunione ha di fatto impedito il proseguimento della seduta lasciando i lavoratori senza una risposta in aula alla loro questione“.

La minoranza in consiglio comunale ha rispedito al mittente le accuse e ha attaccato il sindaco parlando di “incapacità politica e gestionale”. Inoltre ha chiesto le dimissioni del presidente del consiglio Carmelo Cassibba accusandolo di “una conduzione dei lavori prima di rispetto del normale dialogo consiliare” e quindi un intervento del prefetto per “ristabilire la correttezza del lavoro e il rispetto dei ruoli”. Secondo i gruppi di Pd, Genova Civica, lista Rossoverde e Movimento 5 Stelle il comunicato stampa diramato dal centrodestra è “ignobile – si legge nella nota congiunta – di fronte alla protesta di insegnanti dei nidi e delle scuole materne comunali, in attesa di una risposta definitiva rispetto ai loro contratti in scadenza tra pochissimi giorni, i gruppi della minoranza progressista hanno chiesto, dopo aver discusso del problema posto dalle cittadine e dai cittadini, che venissero ascoltate le rappresentanze delle insegnanti e i sindacati” ma di fronte al diniego “i gruppi di minoranza hanno scelto di non partecipare perché non erano stati convocati anche i lavoratori”.