New Racing for Genova ok con Riccardo Lopes alla Ronde del Canavese

Genova. Fine settimana interlocutorio per la scuderia New Racing for Genova, impegnata al 31° Rally dei Laghi, a Varese, ed alla 17^ Ronde del Canavese, a Rivarolo Canavese in provincia di Torino, dove si è registrata l’ottima prestazione di Riccardo Lopes e Stefano Bruzzese, giunti al quinto posto assoluto finale.

Rally dei Laghi – Il “rally di casa” non ha detto bene ai coniugi Luca Fredducci e Clarissa De Rosa (Skoda Fabia – Rally2) che, dopo un avvio in sordina per una errata scelta di gomme nella prova speciale spettacolo, si sono ripresi egregiamente nei primi due tratti cronometrati della gara, dove hanno segnato rispettivamente il sesto ed il nono tempo assoluto, salvo poi incappare in una foratura che è costata loro 6′ di ritardo e che, alla fine, li ha relegati in 43^ posizione assoluta. La prova d’apertura della Coppa Rally di Zona 2 (Liguria e Lombardia), invece, ha evidenziato le buone qualità del rientrate chiavarese Ennio Bini che, in coppia con Luca Pierani ed al volante di una Renault Clio, ha chiuso la gara al 36° posto conquistando anche il terzo scalino in classe Rally5.

Ronde del Canavese – Con una prestazione veloce e tutta sostanza, Riccardo Lopes e Stefano Bruzzese hanno portato la loro Hyundai i20 in 5^ posizione assoluta finale, regalando alla New Racing for Genova la maggiore soddisfazione del fine settimana. Le avverse condizioni atmosferiche in cui si è svolta la gara – addirittura momentaneamente sospesa nella prime battute – hanno, invece, consigliato di non rischiare la vettura sia agli attesi fratelli torinesi Adelmo e Mauro Tessa (Skoda Fabia – Rally2) che a Giovanni Lopes – Elena Giovenale (Subaru Impreza – N4), che si sono ritirati dopo la prima prova speciale. Poca sorte, invece, per Matteo Ceriali e Jacopo Innocenti (Renault Clio – Rally5), costretti allo stop per incidente.

Motors Rally Show Pavia – Sabato e domenica prossimi nuovo impegno per la scuderia genovese che sarà impegnata presso il Castelletto Circuit di Castelletto di Branduzzo (PV) nella 7^ edizione del Motors Rally Show Pavia con Alberto Biggi e Daiana Darderi, in gara con la Vw Polo di classe Rally2.

Nella foto: La Hyundai i20 di Riccardo Lopes – Stefano Bruzzese