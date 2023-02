Neve, l’allerta diventa arancione sulla Valle Stura, gialla per la provincia di Genova

Genova. Alla luce delle ultime uscite della modellistica previsionale Arpal ha modificato l’allerta neve su Genova e la Liguria, di fatto innalzando i livelli di allertamento. Ecco le nuove modalità con i nuovi orari

Per i versanti padani di ponente, tra cui Valle Stura e Orba, l’allerta sarà gialla dalle 15 di oggi fino alle 24, poi diventerà arancione fino alle 13 di domani, lunedì 27, e poi di nuovo gialle fino alle 18. Per i versanti padani di levante, l’allerta gialle dalle 18 di oggi fino alle 13 di domani.

Per i comuni interni della provincia di Genova e Savona (quindi comune di Genova escluso, anche se non si escludono sconfinamenti) l’allerta sarà gialla dalle 3 alle 13 di lunedì 27 febbraio. Confermato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale su tutta la regione, sia per oggi, che per lunedì 27.





Domenica che si è aperta all’insegna delle nuvole su tutta la regione con deboli piogge hanno interessato e stanno interessando lo spezzino e, localmente il centro della regione; intensità massima 7.8 millimetri a Castelnuovo Magra, dove da inizio evento la cumulata è di 26.2 millimetri. Fiocchi sono segnalati, in quota, anche nelle zone interne di centro Levante. Ad accompagnare questi fenomeni i venti settentrionali che vanno rinforzando con raffiche di burrasca anche forte che hanno toccato i 122.8 km/h alle spalle di Sori, a Fontana Fresca e, sui rilievi, 109.4 al Lago di Giacopiane.

Le temperature iniziano a segnalare un deciso calo in quota con minima registrata alle 12.00 ai 1520 metri di Pratomollo (Borzonasca, Genova) dove il termometro segna -5.4, Alle ore 12.00, nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia si registrano: Genova Centro Funzionale 9.7, Savona Istituto Nautico 10.5, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 12.4, La Spezia 6.5.

Nelle prossime ore è atteso un ulteriore rinforzo della ventilazione che accompagnerà l’afflusso di aria artica sulla Liguria con precipitazioni che saranno nevose nell’interno della regione. In particolare, tra il pomeriggio e la sera, la neve raggiungerà il fondovalle sui versanti padani di Ponente (in particolare nella parte savonese) e Levante (specie nella parte orientale); la zona maggiormente interessata dai fenomeni sarà proprio quella dove transita la A6 dove sono attesi accumuli superiori anche ai 10 centimetri. Deboli nevicate sono previste anche nelle zone interne di Ponente (zona A), di Levante (zona C) mentre, per il centro regionale (zona B) i fenomeni nevosi potranno interessare i comuni interni posti tra il Ponente genovese e la zona a ridosso di Savona. Sulla costa qualche fiocco potrebbe raggiungere l’area tra la parte più occidentale del genovese e l’albenganese. I fenomeni proseguiranno fino alla prima parte di domani, lunedì 27 febbraio, sul centro Levante mentre insisteranno ancora per qualche ora sul Ponente. Confermati anche i venti di burrasca forte settentrionale su tutta la regione, in attenuazione dal pomeriggio di lunedì 27 a partire da Levante.

OGGI DOMENICA 26 FEBBRAIO L’ingresso aria artica determina un peggioramento sulla Liguria. Deboli nevicate su D oltre 200-400 m, su E oltre 300-500 m (con accumuli tra 2 e 10 cm), quota neve in calo su entrambe le zone, fino a fondovalle; accumuli maggiori a quote oltre 600-800 m. In serata deboli nevicate su comuni interni di ABC oltre 500-600 m con possibili spolverate sulle tratte autostradali presenti. Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h) e punte maggiori sui crinali. Disagio fisiologico per freddo.

DOMANI LUNEDI’ 27 FEBBRAIO Nevicate deboli, a tratti moderate su D, con accumuli maggiori di 10 cm su parte occidentale (tra cui autostrada A6), tra 2 e 10 cm su parte orientale, deboli su E con accumuli tra 2 e 10 cm. Nella notte deboli nevicate su comuni interni di B con locali accumuli tra 2 e 3 cm oltre 300m, e di AC oltre 400-500 m con locali spolverate su tratte autostradali presenti. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio. Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h), in calo su CE. Disagio fisiologico fino a molto freddo.

DOPODOMANI MARTEDI’ 28 FEBBRAIO Fino a metà giornata possibili locali e deboli nevicate su parte più interna di D. Fenomeni in graduale esaurimento. Venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca 70-80 km/h su AB, 50-60 km/h su CDE; valori ovunque maggiori sui rilievi. Disagio fisiologico per freddo su ABC, molto freddo su DE.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).