Muzio (Fi): “M5s in ritardo sullo sblocco dei crediti edilizi, da Tosi accusate infondate”

Genova. “Spiace che il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi, arrivato in ritardo sul tema dello sblocco dei crediti collegati al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, da me posto all’attenzione del Consiglio Regionale in data 1 febbraio, si scagli oggi contro il centrodestra per non aver sottoscritto ieri, 7 febbraio, un suo ordine del giorno, peraltro non concordato con tutti gli altri capigruppo e quindi non sottoponibile a votazione in corso di seduta. Tanto più che la discussione della mia Interrogazione su questo tema era calendarizzata già dalla scorsa settimana per la seduta di ieri e solo a causa dell’assenza dell’assessore competente è stata rinviata alla prossima settimana. Tosi se ne faccia una ragione e non lanci accuse contro terzi per coprire i suoi ritardi”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Torno a ripetere al consigliere del M5S che ho già avviato colloqui affinché anche Regione Liguria possa procedere nella direzione intrapresa nei giorni scorsi dalla Provincia di Treviso e dalle Regioni Sardegna, Basilicata e Piemonte per quanto riguarda l’acquisto dei crediti e il conseguente sblocco del mercato”, prosegue Muzio.

“Sono stupito che il consigliere Tosi, con cui ieri ho interloquito in maniera costruttiva a margine del Consiglio Regionale e a cui ho garantito la mia disponibilità a sottoscrivere il documento a sua firma dopo che sarà discussa la mia Interrogazione e dopo le necessarie (a mio avviso) modifiche al testo, esca oggi con un comunicato politicizzato su un tema che dovrebbe trovarci invece tutti uniti a sostegno delle imprese, dei professionisti e dei cittadini colpiti dal blocco del meccanismo dei crediti”, conclude il capogruppo di Forza Italia.