Multedo, schianto auto-moto in via Ronchi: centauro in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente nella tarda mattinata a Multedo, nel Ponente genovese. Un’auto e una moto si sono scontrate in via Ronchi, nei pressi del casello autostradale di Genova Pegli.

È successo poco dopo mezzogiorno. A rimanere ferito è stato l’uomo che viaggiava in sella al mezzo a due ruote.

Soccorso dai militi della Croce Verde Praese e dall’automedica del 118 di Genova, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, vista la dinamica, con un trauma cranico. È sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia locale per effettuare i necessari rilievi.