Molassana, rinviata la sfilata di Carnevale: sarebbe passata davanti al palazzo distrutto dall’incendio

Genova. Il ‘Carrussezzo’ di Molassana è uno degli eventi più attesi dell’anno per la Val Bisagno: festa, allegria, bambini, musica, colori e la sfilata dei carri per le vie del quartiere. Quest’anno, però, il clima di festa non c’è: dopo il tremendo incendio di tre giorni fa, infatti, 96 abitanti di San Gottardo sono senza casa, e molti di loro hanno praticamente perso tutto.

Per questo motivo, visto che la sfilata doveva passare propria in quella via Piacenza ancora sotto shock per quello che è successo, l’amministrazione municipale ha deciso di rinviare la parata al prossimo 25 febbraio, con un percorso ancora da stabilire ma che probabilmente non passerà davanti al civico 17.

A rilanciare l’annuncio sui social l’assessore municipale Angela Villani, ricevendo il plauso di moltissimi residenti. La stessa Villani ha annunciato che nei prossimi giorni tornerà a comunicare il nuovo percorso della sfilati di carri. In questi giorni, in Val Bisagno, non si può davvero festeggiare.