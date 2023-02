Migranti e accoglienza, a Genova la prima edizione del Forum delle Traiettorie

Genova. Al via a Genova sabato 25 febbraio 2023 la prima edizione del Forum delle Traiettorie, organizzato da Refugees Welcome Italia, organizzazione che promuove l’inclusione di persone migranti e rifugiate attraverso l’accoglienza in famiglia e il mentoring.

Venti le persone che contribuiranno, provenienti dal mondo dell’attivismo e dell’informazione e dal terzo settore; quindici le elaborazioni artistiche e creative, dalla musica alla narrativa, che culmineranno con il concerto di Natty Scotty e la band Pasticcio Meticcio, alle 16.30. Il cantautore hip hop di origine nigeriana, che affronta nei suoi brani tematiche a sfondo etico e sociale, condividerà il palco con la band genovese, celebre per le sue rivisitazioni di musiche popolari di tutto il mondo.

Il Forum rappresenta l’evento di restituzione del Progetto “Casa Estia”, realizzato con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo e con la collaborazione di “Al Chiostro SM di Castello”, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Centro Studi Medì, USB Slang, Associazione Inquilini e Abitanti (Asia), SOS Méditerranée, Gruppo Yoga Solidale, Associazione La Stanza, Associazione Il Limone Lunare, Arcigay Genova Approdo Lilia Mulas, AnimArs e La Gatta Pigra.

Il Forum mira a creare uno spazio di dialogo e partecipazione dove costruire reti, confrontarsi e contribuire alla creazione di un senso di comunità inclusiva e accogliente, puntando in particolar modo al protagonismo delle persone con percorsi migratori. Il programma dell’iniziativa si annuncia denso e articolato, prevedendo un’alternanza tra momenti di approfondimento e di condivisione.

Si inizia alle ore 9, alla Claque in Agorà, vico San Donato, con la presentazione degli obiettivi della giornata e dei risultati ottenuti a conclusione del Progetto “Casa Estia”. Avviato nell’ottobre 2022, aprendo le porte di uno spazio abitativo sicuro e protetto per donne con bambini, è volto a sostenere l’azione di chi sceglie di accogliere persone con un retroterra migratorio e supportare i percorsi all’autonomia delle persone ospitate attraverso una traiettoria partecipativa. Interverranno Ilaria Caramia, Responsabile Missione “Collaborare per l’Inclusione” e Laura Fusca, Project Manager del bando “Traiettorie Solidali” della Fondazione Compagnia di San Paolo, insieme a Francesca Martini, referente territoriale del Gruppo di Refugees Welcome Italia – Genova, Michele Acampora, attivista e Project Manager e Mohamed Kaba, membro del direttivo dell’associazione.

A seguire, Fabiana Musicco, direttrice di Refugees Welcome Italia, Mackda Ghebremariam Tesfau, dott.ssa di ricerca in Scienze Sociali sulle tematiche del razzismo, e Roberto Bertolino, psicoterapeuta del Centro Frantz Fanon di Torino, avvieranno un “Dialogo di Comunità”, proponendo alle persone presenti un percorso di riflessione su razzismo, discriminazione, diritti, relazioni e partecipazione. Parteciperanno al “Dialogo di Comunità” Soumaila Diawara, docente universitario, interprete, attivista e autore del libro “Le cicatrici del porto sicuro”, testimonianza diretta della “realtà disumana” che è la Libia ; Tay Vines, famoso youtuber, comico e autore di origine togolese, che con i suoi video racconta storie di afrodiscendenza e stereotipi con un linguaggio ironico e inviato de “Le Iene”; Marcello Pastonesi, giornalista visivo e autore di documentari e reportage sulla migrazione dal 2009; Elisa Brivio, ufficio stampa di SOS Mediterranee Italia.

La comunità è poi invitata Al Chiostro di Santa Maria di Castello, dove l’Azienda Agricola Sociale “Tutti giù per terra”, il Ristorante Siriano “Allora Ristorante” ed il Ristorante Senegalese “Afrikan Ethnic”, proporranno una varietà di piatti da condividere. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, saranno costituiti tre gruppi tematici con il coinvolgimento delle persone presenti. Il primo, Abitare e vivere i luoghi, verrà animato da Alessia Giorgi, dell’Associazione AS.I.A., Ahmed Osman, referente dei gruppi territoriali di Refugees Welcome Italia, e terminerà con una restituzione artistica ad opera di Gregorio Giannotta, disegnatore di AnimArs. Il secondo, Diritti al Lavoro, sarà invece condotto da Federico Palacio di USB Slang e vedrà l’elaborazione artistica dell’illustratrice Alessandra Piccione, in arte La Gatta Pigra. L’ultimo dei gruppi, Relazioni, Questioni di Genere e Affettività, sarà coordinato da Federico Pontillo di Arcigay e David Usiglio del Gruppo Yoga Solidale e terminerà con l’elaborazione creativa di Maddalena Bartolini dell’Associazione La Stanza.