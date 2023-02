Metrò a Corvetto, confermato avvio lavori in estate: il cantiere si allarga in via Ss. Giacomo e Filippo

Genova. Anche se sono stati recentemente prorogati i termini della gara per la realizzazione della stazione della metropolitana in piazza Corvetto, è confermato l’avvio dei lavori – almeno quelli propedeutici – nell’estate 2023. Il cantiere potrà durare al massimo tre anni e dovrà comunque chiudersi entro il 30 giugno 2026, pena la revoca dei finanziamenti a valere sul Pnrr. Cantieri che, almeno in parte, si sovrapporranno con quelli legati alla sestuplicazione della linea ferroviaria tra Principe e Brignole e che quindi potrebbero avere un impatto non indifferente per la viabilità.

E’ stato questo il tema di un’interrogazione a risposta immediata presentata oggi in consiglio comunale da Alessio Bevilacqua (Lega): “Sarà importante che la realizzazione del sito possa avvenire con un programma ben definito delle fasi di cantiere e con i minori disagi possibili, quindi chiediamo quali siano le azioni promosse dal Comune per garantire il minore impatto possibile dei lavori anche in un’ottica di cantieri multipli in caso di realizzazione delle uscite di sicurezza delle ferrovie nei pressi degli attuali sottopassi”.

L’assessore alla Mobilità Matteo Campora ha fornito alcuni dettagli su quella che sarà l’organizzazione del cantiere della stazione della metropolitana, un’opera attesa da oltre 20 anni, prevista già dalla progettazione iniziale dell’infrastruttura e possibile grazie a un finanziamento del Pnrr.

“Il cantiere è complesso perché la stazione è posizionata circa 30 metri nel sottosuolo e occorrerà intervenire in una quota al di sotto di via Santi Giacomo e Filippo – premette Campora – l’avvio del cantiere è previsto per l’estate con una serie di attività propedeutiche, il cantiere principale sarà collocato nel cosiddetto collo d’oca del parco dell’Acquasola senza però che ci sia un’interferenza importante con il parco e con la sua fruibilità”.

Le baracche di cantiere saranno invece collocate presso l’ingresso sud del parco. “Gli impatti sulla viabilità urbana saranno minimi per quanto concerne le attività di cantiere della stazione metro, si prevede unicamente la realizzazione di una piazzola in via Ss. Giacomo e Filippo nel tratto antistante il futuro atrio della stazione della metropolitana come area logistica per le lavorazioni – prosegue l’assessore – tale area non comporterà modifiche ai percorsi pedonali attuali mentre per le auto è prevista una lieve riduzione dell’asse stradale per le auto che da Corvetto sono dirette verso via Serra e via Carcassi“.

In parallelo, però, saranno portati avanti anche i lavori di Rfi di sestuplicamento della linea Principe Brignole. “Abbiamo verificato con Rfi e con il general contractor Cociv che il cronoprogramma dei citati lavori presso piazza Corvetto prevedeva l’inizio delle attività nella prima decade di gennaio 2023 – dice Campora – con il completamento delle attività entro la fine nel primo trimestre del 2024 previa disponibilità delle aree comunale. Rfi informa che a oggi tali aree non sono state ancora consegnate per cui abbiamo un ritardo di circa un mese“.

Le modifiche della viabilità conseguenti al cantiere Cociv riguarderanno soprattutto il traffico pedonale su alcuni tratti di via Martin Piaggio e via Grenchen con l’interdizione del sottopasso vicino alla galleria Nino Bixio.